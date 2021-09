Demi Rose posa de espaldas con diminuto bikini y demuestra 'su inocencia'

La modelo británica Demi Rose ¡está cada vez más intensa!, pues recientemente posó de espaldas con diminuto bikini y demostró su supuesta inocencia, y así se mostró a través de una de sus redes sociales, donde es más vista.

Fue con las aguas del Mediterráneo de testigo, que la británica de 26 años, elevó la temperatura de sus seguidores y aprovechó para endulzar la vista a sus no menos de 17.7 millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Demi Rose posó con un mini bikini que por si fuera poco el cometido, lo eligió de hilo dental, que normalmente posa sin piedad con los que casi siempre provoca algunos estragos mentales entre sus fanáticos, sobre todo del público masculino.

Fue desde un lujoso yate que la top model nacida en Birmingham Reino Unido alcanzó incluso a deslumbrar con su belleza y exuberantes curvas a un grupo de personas que navegaban sobre las mismas aguas de puerto de Capri, Italia.

Y tras el par de infartantes fotografías, Demi Rose sólo demostró su "Innocence" (Inocencia) al posar con el diminuto bikini; por lo que la también DJ, recibió miles de comentarios.

"PURE ANGEL!! Please tell us there are exclusives girl" (ÁNGEL PURO!! Por favor dinos que hay chicas exclusivas), "Love" (Amor), "Have a good day!" (Que tengas buen día), "How are you possible??" (¿Cómo es posible?), "Awesome" (Increíble), son algunos de los mensajes que ha recibido la británica.

Al momento, Demi Rose ha logrado despertar el asombro de más de 722 mil fanáticos quienes han reaccionado con el obligado corazón rojo; y por otro lado ha recibido alrededor de 8,820 mensajes.

Pues su forma de posar para el lente de la cámara, hace que Demi Rose siga siendo cada vez más la celebridad favorita de las redes sociales y no por nada ha incrementado su número de seguidores significativamente.

