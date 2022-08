Demi Rose posa cual sirena, con vestido que no oculta ninguno de sus encantos

La modelo Demi Rose sigue haciendo de las suyas en la isla griega de Mykonos y en sus últimas dos publicaciones, no dejó duda alguna de su belleza tras mostrarse con su porte descomunal que rebasó todo límite... pues posó cual sirena con vestido que ¡no ocultó sus encantos!

Un par de post en su visitada cuenta de Instagram, habrían sido lo que pusieron a babear últimamente debido a la intensidad de los mismos. El primero destaca la voluptuosidad de los encantos de Demi Rose tras aparecer acostada boca abajo con un gran sombrero que denota todo glamour y para el que "vistió" de negro, labios rojos y un detalle blanco.

Demi Rose sonrojó al mismo Sol que justamente estaba a punto de meterse, tras lucir su escultural figura con el mar de fondo, para la que dedicó su descripción que se lee: "Darling…" más un beso pintado que en Español significa "Querid@".

Vídeo por el que se ha ganado casi 233 mil corazones rojos y la admiración de sus casi 20 millones de seguidores se deja ver con piropos como "Guapa", "Darling is always slaying it" (Querida siempre la está imponiendo), "I love you dear" (Te amo, querida), "Lovely" (Adorable), "Always beauty" (Siempre bella), entre muchos otros que rebasan los 2,100 mensajes.

Y una segunda publicación, sería la que la británica de 27 años compartiera desde la misma isla a mitad de semana luciendo como toda una sirena con un vestido espectacular plateado de singulares transparencias que deja ver toda perfección, co su cabello largo al aire, y el mar de fondo.

Esta vez, la top model de raíces europeas, apostó por describir la postal como "Glistening" (Brillante), que ha encendido los ánimos de no menos de 121,295 seguidores de su perfil de Instagram y que la han calificado como "Majestuosa, sensacional, divina" "Cool", "Stunning" (Impresionante), entre muchos otros halagadores piropos.

Y es que, Demi Rose presumió su figura de reloj de arena con este inusual vestido confeccionado en un materia que se ha vuelto toda una sensación entre las celebridades que deja ver toda la belleza del cuerpo de las famosas, tras carecer de consistencia, pues son "tejidos" que están realizados con pedrería, que normalmente caen sobre el cuerpo y no ocultan nada...

Además, con estos tejidos, se pueden confeccionar todo tipo de prenda, con las que las famosas se dan el lujo de restregar sus curvas y voluptuosidades en redes sociales.

