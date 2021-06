Demi Rose posa con vestido de escote abierto y la llaman perfección

Luego de recordar su estancia en la isla de Bali, Indonesia en el verano del 2019, la modelo británica Demi Rose, está más sensual que nunca, al modelar un vestido elegante, aunque de escote muy abierto, por lo que se ha llamado a sí misma como "Alineada"; aunque alguien más le atribuyó el calificativo de "perfección".

En la pulbicación del lunes pasado, Demi Rose, mostró su anatomía con un vestido de escote cruzado y pronunciada abertura de color amarillo oro, con el que algunos fanáticos la llamaron "maravillosa". Esta vez, la británica de 26 años, eligió el jardín de su residencia en Ibiza, España, para posar ante el lente de la cámara, seguramente de su amigo Dany Desantos, su fotógrafo de cabecera.

Su cabello teñido un poco más rubio y con los rayos del sol pegando en su cara, su cabellera y parte de su cuerpo, hicieron lucir a la top model más vista de Europa en las redes sociales. La vegetación verde detrás de Demi Rose hizo contraste con su sencillo pero elegante atuendo con el que volvió a enamorar a sus admiradores.

Lee también: Ana Martín no se arrepiente de no haber tenido hijos; su público lo es todo

De un total de más de 16.6 millones de seguidores de Demi Rose, al momento han reaccionado 216,353 de estos, quienes además, muchos de ellos han dejado un mensaje halagador en la postal, cuya descripción se lee: "Aligned", no sin antes postear una estrella brillante y etiquetar a la @prettylittlething (Pretty Little Thing), la firma de ropa para la que trabaja.

Lo que significa Alineada; y es que dicha autodescripción podría referirse a la pasión que Demi tiene por las cuestiones astrales y/o místicas, pues en la presentación de su cuenta oficial de Instagram, define como una apasionada en el tema.

"The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical..." (La emoción más bella y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico ...); aunque, es un hecho que la top model europea, se aprovecha de su innegable belleza para jugar con sus ideales.

Lee también: Demi Rose, una diosa en bikini desde la isla de Bali, Indonesia

"Sooo gorgeous" (Taaaaan preciosa), empiezan leyéndose los comentarios, aunque hubo alguien que la llamó "Sudden" (Repentina). "Elegante", "La mejor foto", "Everyone who reads this be happy" (Todo el que lea esto sea feliz), "Five hundred and fifteen" (Quinientos quince), "Perfección", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Demi Rose, y aunque algunos parecen fuera de lugar, es un hecho que tienen su razón de ser.

Al momento, también se leen un total de 2,060 halagadores mensajes y llenos de deseos de algunos por casarse con la modelo, así como también, poder conocerla algún día en persona; pues hasta el momento, muchos sólo la han podido ver a través de las redes sociales y su página privada de Only Fans.