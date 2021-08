Demi Rose posa con vestido a rayas, incita a probar deliciosa bebida

Para recibir el fin de semana con fanfarreas, la modelo Demi Rose cuestionó a sus fanáticos, sobre sus preferencias sobre una deliciosa bebida, comparándose con tal refrescante líquido, no, sin antes aprovechar la ocasión de enviar un mensaje subliminal al posar con un vestido a rayas que la hace compararse con dicho refrigerio que incita a probar.

La británica de 26 años, posó con un vestido strapless a rayas en tonos naranja encendido y beige, que obedece a un diseño largo pero con una gran abertura, que como siempre deja ver sus estilizadas piernas, además de su exuberante busto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Demi Rose compartió un par de postales en las que se le puede ver luciendo dicho modelito, mientras brinda con una soda de naranja en la mano, para no desentonar.

Otro detalle del vestido de playa que Demi Rose no dejó pasar, es un estampado que tiene en la parte de las piernas que enuncia "AMOUR AU SOL, JUAN PAUL GAULTIE" y una figura de una mujer desnuda recibiendo al sol con los brazos abiertos y con un círculo entre rojizo y naranja encendido que representa al astro mayor. El estampado del outfit se complementa con la frase "SOLEIL, SONNES SUN SOL".

"Who loves orange soda?" (Quién ama el refresco de naranja?), escribió la modelo de la firma Pretty Little Thing, de la que es exclusiva, cuyos diseños luce a través de sus publicaciones de Instagram y otras redes sociales.

El puerto de Ibiza, España o Ibiza Magic Island, como la llama la celebridad de las redes sociales fue el escenario perfecto para lucir cuerpazo con ese vestido a rayas con el que incitó a sus seguidores, a hablar sobre la bebida de naranja y algo más.

"Ooo this colour is a must" (Ooo este color es imprescindible), "I want pleasure and fun" (Quiero placer y diversión), y otro más que hizo una reveladora confesión: "Kel loves orange soda...." (A Kel le encantan los refrescos de naranja...).

"Girl!! Your hair, the dress, YOU" (Chica, Tu cabello, tu vestido, TÚ) O "Wow so hot" (Wow, ¡tan fogosa!), son algunos de los comentarios que Demi Rose se ha ganado luego del par de postales compartidas el pasado viernes 20 de agosto.

Al momento, se pueden leer 3,352 mensajes a línea de comentarios y han reaccionado con su corazón rojo al menos, 371,360 de los más de 17.3 millones que la siguen, entre los que destacan, su fotógrafo de cabecera Danny Desantos.

