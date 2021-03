Demi Rose posa con sostén de bikini desamarrado y se baja el pantalón

La modelo británica Demi Rose, ¡ha vuelto loco al cyber mundo del entretenimiento!; y es que, además de que celebra una vez más la llegada de la primavera, lo hace de manera muy sensual, posando con el sostén del bikini desamarrado y no conforme con eso, se baja el pantalón tipo pants para mostrar un poco más de su plano abdomen.

La británica, que el próximo sábado llegará a sus 27 primaveras, ha obsequiado un regalo por adelantado a sus fanáticos alrededor de todo el mundo, pues como digna representante de la firma Pretty Little Thing, ahora promueve a través de su figura curvilínea, una prenda que además baja de manera muy provocativa.

La estrella de las redes sociales, no escatima nada en presumir su cuerpo, y es por eso, que esta vez, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, deleitó la pupila, mientras posa desde Ibiza, España -The Magic Island- como ella le llama, rodeada de la naturaleza del lugar y uno que otro adorno decorativo.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

"Spring is my favourite season... @boohooMANOfficial x @lilskies Trippy Funk 2 out now #ad" (La primavera es mi temporada favorita @ boohooMANOfficial x @lilskies Trippy Funk 2 ya disponible #anuncio), escribió la londinense en su cuenta oficial de Instagram, a la par de su infartante fotografía.

Demi Rose lució con el bra del bikini sobre puesto y desamarrado y no conforme con dejar poco a la imaginación, bajó un poco su pants color lavanda con manchas blancas, lo más in de la marca Boohoo, mientras se toma una de sus acostumbradas selfies y luce su belleza.

Pues es ahora, cuando ha dejado más en claro, que la primavera es su estación favorita, aunque en la vida de Demi, no existe el invierno, pues luce cuerpazo todo el año desde los lugares más paradisíacos del mundo que engalana con su presencia cada lugar.

Lee también: El mini body con el que Demi Rose luce tremenda figura de reloj de arena

Las celebridades más reconocidas del mundo de la moda y las expertas en las pasarelas, fueron las primeras en reaccionar a la instantánea de Demi Rose que compartió ayer juevez por la tarde, quienes literalmente prendieron fuego a la publicación de la modelo.

La intensa postal, ha recibido un total de 418,000 corazones, rojos, entre estos, el del cantante del regional mexicano, Lorenzo Méndez, quien está acostumbrado a ver exuberantes curvas con su ex esposa Chiquis Rivera; y se leen un total de 3,100 comentarios.