Tras pasar sus días más intensos en el puerto de Ibiza, España, la modelo Demi Rose, ha aprovechado su belleza para cambiarse el nombre y posar como una barbie con el mar Mediterráneo de fondo y luciendo sus acostumbradas curvas con las prendas más reveladoras.

Fue durante la mañana de este martes, que la top model internacional, aprovechó el paisaje que la Ibiza Magic Island, como Demi Rose llama al territorio español donde vive, para lucir una ajustada falda con jareta vertical para surcirla y hacerla más corta y una improvisada blusa de escote cruzado.

Demi Rose, esta vez puso en alto su belleza con colores brillantes como anaranjado, rosa y morado, propios de las prendas más playeras más utilizadas por las mujeres. "Demi Doll™ @prettylittlething", escribió la británica, haciendo mención a la firma de ropa para mujeres de 16 a 70 años, Pretty Little Thing, para la que trabaja.

Pues luego de ser una de las celebridades de las redes sociales más vistas en todo el mundo, Demi Rose sabe lo que tiene, de lo que está hecha, reconoce su belleza y es por ello que no escatima en lucir su figura desde cualquier ángulo y con cualquier outfit; pues todo lo luce sensacional.

Pero este martes, la top model aprovechó y se cambió el nombre con su respectiva marca registrada; se quitó el Rose por el Doll... De tal manera que en vez de llamarse Demi Rose, ahora se llamara Demi Doll TM. Y es que tras posar con esa prenda tan arriesgada e improvisada, la británica ha enamorado de nuevo a sus más de 16 millones de fanáticos.

Sus seguidoras y amigas, siguieron con la idea de Demi; así se leen algunos comentarios: "Demi doll and ted bear" (La Muñeca Demi y el Oso Ted). Incluso, Rose hizo reaccionar a la firma de ropa, quien escribió: "OH YES WOW" (Oh sí wow).

"Who will accompany me to drink wine and sleep with me tonight?" (¿Quién me acompañará a beber vino y dormir conmigo esta noche?), preguntó un fanático, tal vez para seguir adirando a belleza de Demi en compañía.

"Unbelievable beauty!!!" (Increíble belleza!!!), "Hey!I want a rееl dаting" (Oye, quiero una cita relámpago), son otros de los comentrios que la británica ha recibido; aunque hubo quien llamó a Demi Rose "Esposa" no sin antes postear un anillo con un enorme brillante.