Demi Rose posa como diosa, en los confines del mundo, con su vestido abierto

Para la modelo británica Demi Rose, los paisjes que engalana con su belleza, no son un lugar, son un sentimiento; pues tiene que ver con lo que representan para ella en un determinado momento; y así lo hizo ver recientemente al posar como una diosa, en los confines del mundo con su vestido abierto.

La top model de origen europeo, estrella de las redes sociales, indicó a través de su cuenta oficial de Instagram en su última publicación, que se econtraba on The Edge of the World (en El Borde del mundo); desde donde aprovechó la puesta de Sol para lucir como una verdadera diosa.

Esta vez, Demi Rose maravilló con un vestido color rosa viejo, que aunque esta vez no peca por tener escotes ni transparencias, la británica dejó claro que es una auténtica celebridad que gracias a su belleza, es vista en todo el mundo a través de la web.

"Paradise isn’t a place. It’s a feeling" (El paraíso no es un lugar. Es un sentimiento), escribió la modelo e 26 años en la descripción de su glamorosa postal, en la que no perdió su oportunidad de enseñar pierna.

La imagen que irradia Demi Rose no es propia de una prenda en particular; sin embargo, con este outfit, la princesa creyente en las predicciones del destino, luce cuerpazo, adorna con su presencia la puesta del sol, y por si fuera poco, deja sin palabras al verla tan sensual.

Y para muestra, basta un botón; pues la londinense ha recibido miles de mensajes y un sinfín de likes en su último post, luego de demostrar su particular belleza, cuerpazo y sencillez; así se leen algunos de los comentarios que ha recibido:

"Looks so much hot" (Luces tan ardiente), "My beautiful sis", (Mi hermi hermosa). "Send this selfie to NASA, because you're a star" (Envía esta selfie a la NASA, porque eres una estrella), "Fire" (Fuego), "Wings" (Alas), "I wish I could like this twice", (Ojalá pudiera gustarme esto dos veces).

"Goddess" (Diosa), "Excitement" (Emoción), 225,341 corazones rojos; se pueden leer un total de 1,945 mensajes aduladores en la caja de comentarios.