Demi Rose pone la muestra a Daniella Chávez de cómo lucir un corsé strapless con estilo

En su reciente viaje a Mykonos, Grecia, la modelo Demi Rose ha hecho hasta lo imposible por seguir cautivando a sus seguidores de todo el mundo y en su última hazaña, literalmente le demostró a sus colegas, incluyendo a Daniella Chávez cómo se debe lucir un corsé strapless con estilo, este verano.

Pues luego de haber impactado a sus casi 20 millones de seguidores co un par de postales en las que luce sus curvas en todo su esplendor adornadas por un micro bikini, ahora demuestra que "vestida", también puede seguir arrancando suspiros y derritiendo corazones por todo el mundo.

En su última postal compartida en su cuenta de Instagram, la británica de 27 años volvió a provocar lo impensable tras lucir un corsé strapless blanco, estampado con flores azules y detalles dorados, que además de destacar sus encantos delanteros, resalta su diminuta cintura y deja babeando a cualquiera.

¿Daniella o Demi?

Aunque esta vez, no apareció tan destapada -solo de arriba-, le habría hecho segunda y hasta le habría demostrado a su colega, la chilena Daniella Chávez, cómo lucir con estilo y muy sexy, la prenda que en más de una ocasión ha lucido la modelo americana en sus redes sociales.

Lo "raro" fue ver a Demi Rose luciendo un pantalón de mezclilla y un par de tacones blancos, mientras posaba en unas rocas con unos molinos y el mar de fondo en Mykonos, Grecia, expresando además con la modestia a parte: "The perfect top doesn’t exist…" (La blusa perfecta no existe…).

Por el que surgieron comentarios de sus seguidores como: "Is blue your favorite color?" (¿El azul es tu color favorito?) o "No words" (Sin palabras), "A lot of people throw around the word “Queen” very lightly these days but Demi is true royalty" (Mucha gente usa la palabra "Reina" muy a la ligera en estos días, pero Demi es la verdadera realeza)... Un total de 205,537 corazones rojos y más de 2,300 comentarios, son los que inundan de admiración la publicación de la británica de 27 años.

Por su parte, Daniella Chávez, disfrutaba del invierno los primeros días de este 2022 y se vistió de vaquerita con un corsé color marrón claro, una minifalda de mezclilla y un sombrero vaquero, logrando arrancar suspiros de sus followers con su pinta y elegancia para lucir cualquier outfit.

"Champion Of The Game We Call 'Slay' Our 'Bae For Tonight Faux Leather Corset Top' Is Such A Sexy Top! It Will Look Great Paired With Your Favorite Denim Bottom Or Faux Leather Leggings Tap To Shop!" (Campeón del juego al que llamamos 'Slay' ¡Nuestro 'Top de corsé de cuero sintético Bae For Tonight' es un top tan sexy! Quedará genial junto con tu parte inferior de mezclilla favorita o tus leggings de piel sintética. ¡Toca para comprar!), escribió la chilena de 36 años, tras ponerse como ejemplo de ser una experta en moda, pero sobre todo, de belleza y estilo... ¿como Demi Rose?... ¿por qué no?

Y desde enero pasado, Daniella Chávez ha logrado 45,171 'Me gusta' y menos de 500 comentarios, pese a que posó también con el mar de fondo en Miami, Florida, ¡luciendo cuerpazo!

