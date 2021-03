Demi Rose observa su belleza en el espejo mientras muestra ¡su exuberante silueta!

Para recibir el mes de marzo, la modelo Demi Rose, dio una nueva sopresa a sus fans con una especial fotografía; en la que "vestida" de blanco y luciendo una larga y lacia cabellera castaña frente al espejo, la británica hizo de las suyas al posar muy sexy una vez más, y aprovechó para obervar su propia belleza.

Desde el mágico puerto de Ibiza, España, donde le encanta pasar su tiempo, Demi Rose, mostró sus dos lados, es decir, ambos lados de su belleza, el delantero y el lado trasero. Y al pie de la infartante postal, la británica escribió: "Meet me at 4:44 am in your dreams" (Encuéntrame a las 4:44 am en tus sueños).

Fue por eso, que la estrella de las redes sociales, hizo suspirar y reaccionar a sus más de 16 millones de fanáticos alrededor del mundo entero; y es que, pese a que Demi Rose no tiene más de 500 postales en su perfil de Instagram, es un hecho que sí tiene las más exclusivas y selectas.

Lee también: La sexy prenda con la que Demi Rose elevó la temperatura en Instagram

Y es que, esta vez no fue la excepción; pues semi vestida de blanco, la británica posó frente al espejo como si fuera un angelito y muy confiada de su belleza que la hace parecer un ser celestial; por lo que Demi sedujo con su silueta perfecta y sus exuberantes curvas a sus seguidores.

Es cuerpo en "forma de pera", fue el que logró un sinfín de corazones rojos y muchísimos comentarios, de esos que la británica de 25 años, está acostumbrada a recibir:

"Babe" (Bebé), "Literally so perfect" (Literalmente tan perfecta), "53 - 52 ~?", "Like" (Me gusta), "Accompany me chat tonight" (Acompañame a charlar esta noche), "Such a beautiful and positive pure soul" (Un alma pura tan hermosa y positiva), son algunos mensajes que se leen en la caja de comentarios.

Lee también: Roba suspiros Alexa Dellanos al estilo Demi Rose; OMG!

"Lads would you rather meet her or pack Mbappe" (Muchachos, ¿preferirían conocerla o empacar a Mbappé?), "Umm new fav hair goals" (Umm nuevas metas favoritas para el cabello), son los cortos pero contundentes mensajes de halago que le han hecho llegar a la también DJ.

Al momento, la postal cuenta con un total de 664,716 'me gusta' y se leen un total de 5,637 mensajes en la intensa publicación de Demi Rose.