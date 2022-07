¿Demi Rose o Gaby Spanic?, así lucen curvas y toda elegancia en vestidos pegaditos

La modelo Demi Rose hizo a un lado a la actriz Gaby Spanic mientas ambas lucieron sus curvas y toda elegancia en vestidos verdes brillosos y las fotos ya circulan en Instagram a través de cuentas propias y fanpages (páginas de fans); pero, ¿quién luce mejor? ¿la celebridad británica o la famosa venezolana?

Sin duda alguna, ambas son dos de las personalidades que más auge tienen en las redes sociales y aunque son de distintas nacionalidades y se dedican a diferentes profesiones u oficios, Gaby Spanic y Demi Rose siempre dejan con un buen sabor de boca a sus fanáticos tras verlas posar en cada publicación.

Octubre de 2019, fue cuando la cuenta de Instagram @demirosemawbyfc, posteó la instantánea en la que Demi Rose luce sus curvas y asoma sus encantos delanteros, mientras deslumbra con sus notables y prominentes curvas en un vestido verde de brillos, deteniendo su cabellera alborotada.

¡Tantas curvas y muchos sin frenos!

"The beautiful Demi Rose OMG! Don’t forget to follow the goddess @demirosemawby... Also follow me and never miss any of her" (La hermosa Demi Rose OMG! No olvides seguir a la diosa @demirosemawby... También sígueme y nunca te pierdas nada de ella", indica la descripción.

Motivo por el que la británica se ganó halagos como: "My love I love you so much my heaven" (Mi amor te amo tanto mi cielo), "Hermosa", "Simplemente una mujer bella y tierna... Abigail nunca será competencia tuya, mi amor, tú eres la numero 1... he dicho", "Beautiful girl, very, very sexy" (Hermosa chica, muy, muy sexy); y hasta hubo un fan francés quien la comparó con la naturaleza tras posar delante de ésta: "La plus belle des plantes" (La más hermosa de las plantas).

Una venezolana que deja atónit@ con su belleza

Por su parte, Gaby Spanic, quien es considerada una máster de las telenovelas, deslumbró con su belleza y sus curvas, tras posar luciendo un vestido verde de brillos, menos escotado, evidentemente que el de Demi Rose, pero igual de untado al cuerpo.

Fue el pasado mes de abril que la actriz de la telenovela "Corazón Guerrero" (2022) de Televisa Unvisión, utilizó su postal para engrandecer el hombre de Dios, en quien la venezolana deposita toda su fe en los momentos de alegría, pero también en los más difíciles.

Llevándose comentarios como: "Mi diva favorita", "Hermosa", "Gabriela, te amo", "Bellísima", "Eres tan hermosa, Reina!", "Mi amor te amo", entre otros.

