Demi Rose muestra su lado más intelectual a la par que su poder de atracción

Entre las decenas de posturas que acostumbra hacer para lucir cuerpazo, la modelo Demi Rose, ahora ha mostrado su lado más intelectual al mismo tiempo de que presume su poder de atracción; pues la top model ha dejado ver que no sólo es buena para modelar, sino que también le encanta leer.

Es bien sabido que leer proporciona conocimiento y empodera en ese sentido, por lo que Demi Rose no ha sido la excepción en demostrar que es una fanática de la lectura de temas astrológicos y demás. Pero la británica no ha perdido la oportunidad de lucir cuerpazo con un coqueto vestido en tonos brillantes.

Y desde Ibiza, España (el puerto donde vive), fue captada leyendo un libro de Psychosophy, Psicosofía en Español, cuya combinación entre la Psicología y la Filosofía, da como resultado "el conocimiento de las primeras causas que apunta a la plenitud de los seres humanos, de acuerdo con el filósofo Julio Ozan Lavoisier.

Una diosa intelectualmente empoderada

Pues además de su atracción física, Demi Rose siempre ha demostrado que le gusta empaparse de esos temas de la vida y lo ha dejado por asentado: "The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical..." (La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico...).

"Knowledge is power" (El conocimiento es poder), escribió Demi Rose al pie del post en el que se le ve leyendo muy cómodamente en un sillón largo de jardín al mismo tiempo que no perdió la oportunidad de mostrar sus vistosos atributos en un vestido de tonos naranjas.

Y con ello, Demi Rose inyectó su parte intelectual a sus seguidores; pues a diferencia de otras veces que arranca los comentarios más fogosos, esta vez, logró sacar la parte seria y racional del ser humano: "Always follow the Lord Jesus. May He guide and bless you" (Sigue siempre al Señor Jesús. Que Él te guíe y te bendiga).

"Beauty post" (Bella publicación), aunque parece que a otros no los convenció "Girl you is not reading that book) (Chica, tú no estas leyendo ese libro). Y alguien más opinó diferente: "You are truly a perfect beautiful beautiful young Goddess most perfect in the world" (Eres verdaderamente una Diosa joven, hermosa, hermosa y perfecta, la más perfecta del mundo).

Y con su intelectualidad, Demi ha logrado que la volteen a ver no menos de 249,537 seguidores y ha conseguido 2,570 comentarios.

