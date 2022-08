Demi Rose muestra su corazonsote en mini bañador en playas de Mykonos, Grecia

La modelo Demi Rose volvió a derretir a sus fans desde playas de Mykonos, Grecia, luego de mostrar su corazonsote en mini bañador en playas de Mykonos, Grecia, confundiéndose con la arena de la isla y haciendo contraste con el mar azul.

En pleno verano y con los rayos del sol en su máximo esplendor, la británica optó por tirarse en la arena y cubrir su cara con un enorme sombrero de corazón, figura que utilizó para tapar sus partes íntimas pero que hicieron juego con el diminuto bikini color negro.

Pero la instantánea ha ganado toda admiración gracias a la sugerente pose que la modelo de raíces europeas tuvo a bien elegir para adornar el mar que rodea a Mykonos, Grecia.

¡Qué corazonsote!

Esta vez, Demi Rose se mostró aún más sensual, tras cubrirse el rostro y tomar el sol sin escatimar, sin reparo alguno, dejando a más de uno de sus todavía 19.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

"Life’s a beachhhh" escribió Demi Rose en su perfil de la red de la camarita que es algo así como "La vida es en la playa", por lo que a cuatro horas de haber hecho la publicación, la británica ha logrado alrededor de 77 mil reacciones.

Y ante la vista de algunos, la postal de Demi Rose resultó ser "Best profile" (El mejor perfil), mientras que su colega Daphne Joy dijo: "And we're just playing in the sand hd" (Y solo estamos jugando en la arena HD).

También se lee: "Good image" (Buena foto), "Tremendous" (Tremenda), "Beautiful Rose" (Hermosa Rosa), "Very nice" (Muy buena), "You are very lightening" (Eres mucha luz), "Happy Beach Day" (Feliz Día de Playa), "Absolutely gorgeous" (Absolutamente impresionante) y hasta "I'm alone at home" (Estoy solo en casa).

¿Y por qué no? hasta le mandaron decir: "I want you to be satisfied" (Quiero que estés satisfecha), sugerente comentario que se puede prestar a varias interpretaciones. Así, Demi Rose, ha logrado también casi 800 mensajes.

