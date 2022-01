Demi Rose modela vestido de seda en cámara lenta derrochando belleza

Recorrer el mundo para adornarlo con su belleza, es sin duda, una de las actividades que más ocupa del tiempo de la modelo Demi Rose, quien desde donde se pare, derrocha sensualidad, glamour y mucho estilo. Pero fue desde las Islas Maldivas, que la británica modeló un vestido de seda en cámara lenta derrochando belleza.

Y es que, pese a que Demi Rose opta por lucir cuerpazo a través de diminutos bikinis y algunas transparencias, los outfits elegantes también forman parte de su pasión por modelar; y así fue la vez que desde las Islas Maldivas, la top model robó cámara.

Con el sol en todo su esplendor que denota un cautivador clima tropical y las palapas y palmeras como testigo, Demi Rose se lució ante la cámara que captó cada momento, detallando su elegancia con ese vestido de seda en tonos marrones, con el que Demi Rose se olvidó de utilizar la obligada ropa íntima.

Además, la top model de raíces europeas, lució una ostentosa gargantilla dorada y un cinturón de cadena que apenas si alcanzó a detener el vestido para que no se abriera en su totalidad, lo que claro, dejó perplejos a sus fanáticos y seguidores en redes sociales.

El momento fue compartido por la fanpage (página de fans) de Facebook bajo el perfil de Demi Rose Mawby, que aunque es un portal oficial, tiene al menos 629 mil seguidores. Dicha descripción se lee: "Ayúdame a elegir, ¿más vídeos o fotos?... #maldives #projectfomo #resortlifetravel".

Fue durante 2020, que la británica visitó Islas Maldivas y además de lucir un bikini color verde fluorescente y nadar en las aguas del Mar de Laquedivas entre varias especies marinas, que pertenecen al Mar Arábigo, al sur de la India, Demi se lució ante la cámara de vídeo.

No por nada, Demi Rose recibió más de 780 mensajes y el vídeo ha sido compartido sólo en Facebook 466 veces. Además, casi 8 mil seguidores han dado 'Like' (Me gusta) a la publicación del 12 de octubre de 2020.

"Espero que estés teniendo un buen día esta mañana estoy pensando en ti y en los proyectos en los que trabajo aquí que son importantes para mí", se lee en un primer mensaje que salta a la vista, pero otros fans también reaccionaron con comentarios como: "Very beautiful perfect lady!" (Muy hermosa dama perfecta), "Te mereces todos estos elogios, eres tan hermosa y estás respondiendo mis mensajes, eso demuestra tu hermosa personalidad", "Demi Rose i'm love You baby" (Demi Rose, te amo bebé), entre muchos otros.

