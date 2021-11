Tal parece ser que sus objetivos de llegar a ser una figura importante en Hollywood, van 'viento en popa', pues la modelo Demi Rose está enamorando desde Estados Unidos cada vez más a todo el mundo, gracias a su particular estilo de vestir y posar frente a la cámara...

Y es que en las últimas horas, la británica lució literalmente 'enfundada' en un atuendo negro que marca su exuberante silueta; se trata de una blusa de licra y falda de cuero que debido a lo ajustada de la prenda, termina en una pronunciada abertura cruzada que deja ver sus piernas a la perfección.

Y qué decir de la blusa untada al cuerpo de licra que es de cuello alto y manga larga con una terminación un tanto inusual, con un 'tirante' para cada mano. Cabe mencionar que Demi Rose ha dejado muy buen sabor de boca entre sus más de 18.6 millones de seguidores en Instagram, luego de dejar poco a la imaginación por la translucidez que causa lo estirado de la prenda.

Demi Rose llamó la atención desde uno de los tantos restaurantes de Los Ángeles, California, donde la top model de raíces europeas va a cenar casi cada noche desde que pisó suelo anglosajón desde hace algunas semanas, luego de despedirse de México.

"LA nights @prettylittlething", escribió la británica con una palmera por un lado desde Los Ángeles, California, sin olvidar etiquetar a Pretty Little Thing, la firma para la que la modelo trabaja.

Demi lució su silueta en dos postales, en las que se le ve lucir un maquillaje en tonos marrón que evidentemente resaltan su belleza. Esta vez, la británica que ha logrado poner a todo el mundo de cabeza con su fama en redes sociales, prefirió recoger su cabello con un peinado de partido a la mitad, luciendo como una fémina empoderada.

"Very likeable" (Muy simpática), "І аm уоur gіft" (Soy tu regalo), "This is Your best photo" (Esta es tu mejor foto), "Lil mama", "You are beautiful woman" (Eres una mujer hermosa), "Hot" (Fogosa), "Love" (Amor), son algunos de los comentarios que se ha llevado Demi Rose tras su par de instantáneas.

Más de 271,300 corazones rojos son los que ha recibido la guapa modelo además de alrededor de 2,120 fogosos comentarios.

