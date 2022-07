Demi Rose luce tremenda retaguardia en bañador desde Mykonos, Grecia

Este verano, la modelo Demi Rose se ha dado un respiro en la isla de Mykonos, Grecia desde donde lució tremenda retaguardia en bañador y podría pensarse que sin sujetador pero no fue así, pues la británica hizo un truco una vez más.

A sus 27 años, Demi Rose ha demostrado de lo que es capaz de lograr en la web y redes sociales, y hoy se da el lujo de dejar en pausa sus publicaciones en Instagram, aunque no ha parado de compartir sus hazañas en sus historias de la misma red.

Y recientemente, se dejó ver en un par de imágenes, en las que luce tremenda retaguardia tras optar por un bikini negro, que aunque no es tan diminuto, se hace ver más sexy por una sobrefalda de tul que lleva en su diseño.

Y no sólo eso, pues Demi Rose ha causado toda confusión tras verla posar sólo con una especie de tapaderas que cubrirían sus encantos delanteros. Y para ser todavía más emocionante el momento, la británica se grabó reflejándose en un espejo, desde el que no quedan dudas del cuerpazo que posee.

Pero no fue la única postal que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, publicó en sus historias de Instagram; una segunda, obedece a una instantánea en la que se le ve completamente de espaldas, con su cabellera recién renovada de color castaña y ondulada que adornó con una tiara de pedrería en color plata.

En la primera postal, Demi deja ver mucho más de su cuerpo, de diosa que la ha mantenido por casi una década como una de las modelos más vistas y conocidas gracias a las redes sociales. Y aunque por tratarse de una historia, no se pueden ver abiertamente las reacciones, los likes y los comentarios, seguramente a estas alturas, la británica ya recibió los obligados piropos a los que se hace merecedora con cada publicación.

Pero la segunda postal, hace volar la imaginación de sus fans, toda vez ue aparece muy cerca de la cámara y se puede ver incluso su cabello más largo que el propio tul del bikini. La postal también revela que Demi Rose sí utilizó un sujetador, pero es de un tono muy claro y está confeccionado exquisitamente, por lo que casi no se alcanza a apreciar.

Demi Rose ha logrado poner a sus seguidores una vez más de cabeza con estas imágenes que ha publicado desde sus historias de Instagram; habrá que ver qué otras sorpresas tiene la británica para sus casi 20 millones de seguidores en la red de la camarita.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!