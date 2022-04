Demi Rose luce retaguardia en ajustado outfit de invierno; Daniella Chávez le echa flores

En su reciente viaje por los Alpes franceses, la modelo Demi Rose ha derrochado glamour, belleza y mucho estilo... y tras posar en pleno paisaje nevado, lució su retaguardia de perfil en ajustado outfit de invierno diseñado por un jumpsuit en versión leggings y ¡Daniella Chávez le hecha flores!

Es en la región de Courchevel, Rhone-Alpes, Francia, que Demi Rose ha vuelto a enamorar a sus fanáticos de todo el mundo tras posar de una mil formas con la vestimenta más veraniega en plena nieve. Pues entre escotes, transparencias y las prendas más diminutas, la británica a puesto a sudar helado a más de uno.

Y no sólo eso, sino que además Demi Rose hizo reaccionar a una de sus colegas del modelaje y de las celebridades más vistas en redes sociales como es la chilena Daniella Chávez, quien es una seguidora de la británica y hasta comentó su publicación.

Lee también: Demi Rose cautiva desde los Alpes franceses con bañador de tiras en la nieve

Y mientras Demi Rose lució el ajustado outfit de invierno de Christian Dior en tonos cafés, luciendo su retaguardia a todo babor, describiendo su publicación como "Snow angel" (Ángel de nieve), Daniella Chávez reaccionó a sus instantáneas con un "So Cute" (Que linda).

Entre tanto, otros muchos seguidores de Demi Rose, no han reparado en responder a us fotos con comentarios como: "Its just perfect" (Es simplemente perfecta), "I want...." (Quiero....), "Beautiful Demi" (Hermosa Demi), "Beautiful princess" (Princesa hermosa)...

Lee también: Maribel Guardia luce abdomen de lavadero con blusita ombliguera y Biby Gaytán reacciona

Y es que, tras ver a Demi Rose posando en la nieve con ese outfit que, aunque le cubre desde el cuello hasta los pies, sigue cautivando a su público virtual, los casi 20 millones de seguidores han quedado encantados de verla y eso se refleja en los más de 246,560 corazones rojos, incluyendo el de Daniella Chávez.

"Cute outfit babe" (Lindo outfit bebé), "Can I love you)" (¿Te puedo amar?), "So sexy" (Que sexy), "Que guapa", "Definitely an angel" (Definitivamente un ángel), "Hottie" (Bombón), "Most beautiful angel on earth" (El ángel mas hermoso de la tierra), "Mast figure" (Figura de mástil), son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Incluso, Daniella Chávez dejó ver su admiración por la británica de recién cumplidos 27 años, que cada días es más exigente con ella misma para agradar a sus followers.

Síguenos en