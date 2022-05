Demi Rose luce mismo outfit que Daniella Chávez usó en el Coachella Fest

Desde Ibiza, España, la modelo Demi Rose lució un outfit con el que resaltó cada una de sus curvas; mismo con el que su colega, la chilena Daniella Chávez usó en el Coachella Fest hace unos días a principios del mes de mayo, luego de dos años en pausa.

Y aunque ambas estrellas de las redes sociales asistieron al festival de música en Colorado, Tx., EE.UU., ningunas de las dos dio señales de que se verían en el mismo lugar. Por lo que cabe la posibilidad de que Daniella Chávez diera cátedra de su estilo a la británica Demi Rose y ahora ella esté luciendo este mismo outfit.

Se trata de un bodysuit de pies a cabeza color negro que además de traslúcido, lleva un escote bastante pronunciado y deja ver gran parte de sus encantos delanteros en el caso de las dos. Y mientras Daniella lo lució en plena luz del día en dicho festival el pasado 4 de mayo, y hasta modeló para sus 15.8 millones de seguidores en Instagram, sacudiendo su retaguardia, Demi Rose fue un poco más discreta.

Pues la británica de 27 años, lo utilizó para festejar el cumpleaños de una amiga en Ibiza, España, isla donde vive y desde donde ha presumido cuerpazo con encantadores outfits, más de una vez. Y no pasó dejar la ocasión para presumir el outfit, aunque de forma más sutil.

"Night in Ibiza and I'm fully purple... @demirose" (Noche en Ibiza y estoy completamente morada... @demirose), se lee en una publicación compartida en sus historias de Instagram que fueron replicadas por la británica de la cuenta de su amiga.

Y para hacer de su look, el más encantador, Demi Rose utilizó un par de lentes estilo rockero y un par de chongos con un partido en medio como peinado. Pues también usó una cadena plateada larga.

Sin embargo, Daniella Chávez no escatimó y lució todo su cuerpo desde los dos ángulos que más llaman la atención de sus fanáticos, como es el frente y la parte trasera. Así mismo, no perdió la oportunidad de compartir dicho momento con sus seguidores de Instagram.

"Papi #coachella", se lee al pie de vídeo en el que sale sacudiendo el esqueleto a ritmo de "La Materialista" de Taka Taka feat. Nfasis. Y sus amigas colegas como Georgina Mazzeo, Leona Barrientos, Gabriela González, le han festejado su puntada a la chilena de 36 años, mientras que han prendido fuego a la publicación.

Y al momento, se pueden ver las reacciones de 118.708 de sus seguidores, así como más de 1,500 comentarios. En cambio, los que probablemente ha recibido Demi Rose no se pueden ver debido a que sus publicaciones son en sus historias de Instagram y es mucho más privado.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!