Demi Rose luce glamorosa con vestido floreado de pronunciado escote

Británica de nacimiento pero con una internacionalidad declarada, es la modelo Demi Rose, quien desde que empezó a figurar en las redes sociales, se ha vuelto una de las top models más famosas por la sensualidad que irradia y su belleza innegable. En una de sus postales, lució glamorosa con vestido floreado de pronunciado escote.

Y es que, su curvilínea figura que asemeja un reloj de arena, ha sido su carta de presentación y su mejor arma de seducción para sus más de 16 millone de fanáticos que se reúnen en un solo lugar para hacerle saber lo enamorados que están de ella a través de sus comentarios más fogosos y reveladores.

Así mismo, está claro que Demi Rose, confía en su belleza y que todos sus encantos los tiene en su lugar, por ello, no escatima en modelar con mucha, poca o nada de ropa, ya que sea a través de prendas traslúcidas, escotadas, entalladas o en sus más diminutos bikinis, la británica deja a todos con muy buen sabor de boca.

Desde Ibiza Old Town (Pueblo Viejo, España), la británica que en aquel entonces tenía 22 años, escribió: "Pretty in blue. Shot by @jayden_fa" (Bonita en azul. Disparo por @jayden_fa), refiriéndose a que el modelito que orgullosamente vistió para posar ante el lente de la cámara, había sido un hitazo, como en el béisbol.

Demi Rose empezó con el pie derecho un 22 de noviembre de 2015, cuando inaguró su cuenta de Instagram posando casi como llegó a este mundo, tapando sus partes nobles con una almohada y sin duda alguna, desde ese momento empezó a tener éxito como una de las mujeres más hermosas del mundo entero y que no temen a lucir su belleza como se les antoja.

No obstante, fue en septiembre de 2017, que Demi Rose eligió cubrirse un poco más anque dejando claro que los escotes es lo suyo. Con un vestido floreado en tonos azules y de pronunciado escote, fue el que lució la también DJ, con un maquillaje más cargado de lo normal y el cabello recogido, que la hicieron ver como una reina.

Por lo que la top model generó los comentarios más halagadores: "ESTOY LISTO MI AMOR", "Insane" (Loca), "Very Girl Friendis" (Muy amigable con las chicas), "Vous etes bien, belle robe" (Estás bien, vestido hermoso); "Calidad de clase mundial. Una foto muy hermosa y digna", le escribió un fan ruso.

"Mi color preferido, azul de acuario", "Wow! i love it" (Wow! Me encanta), "Hermosa besos, bye", "@kalankosofsky her body gives me life" (@kalankosofsky su cuerpo me da vida) o "QUE HERMOSA SE VE CON ESTE VESTIDO....SALUDOS...GRACIAS", son algunos de los 1,485 que hasta el momento ha recibido la británica.

La postal, ha provado 205,588 reacciones, con a través de los corazones rojos.