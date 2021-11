Demi Rose luce exuberantes atributos entre leggins y chamarra de cuero

Tal parece ser que el color rojo es el favorito de la modelo Demi Rose este otoño; y es que ha sido con prendas del encendido tono que la británica ha posado en sus últimas postales en redes sociales, tras su paso por algunas ciudades de Estados Unidos; pues este domingo lució sus exuberantes atributos entre ajustados leggins negros y chamarra de cuero.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de 26 años compartió una serie de fotos en las que además de lucir una chamarra roja de cuero, también presumió de nuevo su figura de reloj de arena con un par de leggins, en un bar de San Diego, California lugar que ha visitado últimamente la top model.

Para complementar su look un tanto rockero, Demi Rose utilizó unos guantes y una bolsa de cuero que sirvieron para resaltar el glamur de la londinense. Su mirada, su semblante coqueto y su obligada postal en la que aparece luciendo sus encantos, no fueron la excepción.

Demi Rose escribió "Jazz night" (Noche de Jazz) mientras colgó un corazón rojo en su post de este domingo.

Un total de 154,917 corazones rojos -también- son los que ha logrado recoger la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, a cuatro horas de haber compartido su post. También se pueden leer más de un millar de mensajes.

"Mamacita", "Stunning" (Impresionante), "Beautiful" (Hermosa), "I love you so much mommy" (Te amo mucho mami), "Perfect bestie" (Mejor amiga perfecta), "Beautiful and perfect" (Hermosa y perfecta). Otro de los poemas que le enviaron sus fans fue:

"Precious and beautiful @demirose..... It is a beautiful and precious photo because it shows your simplicity and naturalness..... Every day you can see what cute and sexy that you are. Thank you very much for the photo...." (Preciosa y hermosa @demirose..... Es una foto hermosa y preciosa porque muestra tu sencillez y naturalidad..... Todos los días puedes Mira lo linda y sexy que eres. Muchas gracias por la foto....".

Y es que con su postal, Demi Rose no podría hacer menos que arrancar suspiros y llenar la pupila de sus más de 18.5 millones de seguidores en Instagram.

