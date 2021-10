Demi Rose luce encantos con arriesgado vestido de encaje rosado

Con su presencia en costas de Océano Atlántico, la modelo Demi Rose lució sus encantos con arriesgado vestido de encaje sin forro en tono rosado. Fue la tarde de este viernes que la británica presumió sus atributos y frente al mar dio cuenta de lo que está hecha.

Y es que durante su viaje a las islas de Capri y Positano, Italia, Demi Rose ha causado diversas emociones entre sus fanáticos, que dicho sea de paso, ascienden a más de 17.8 millones de seguidores, solamente hablando de sus seguidores de Instagram.

Fue con un par de postales en las que posó de perfil y en un ángulo de tres cuartos, con el cabello suelto y recogido, que Demi Rose enamoró sin ninguna duda a sus fanáticos con esa postura tan sensual enseñando pierna y luciendo sus vistosos atributos.

El encaje rosado del vestido de gran abertura creó una ilusión óptica entre sus followers, pues por poco y parece que la modelo de raíces europeas de 26 años, parece estar como Dios la trajo al mundo, dejando al descubierto gran parte de sus encantos.

"My favourite body of water is the ocean @prettylittlething" (Mi cuerpo de agua favorito es el océano @prettylittlething), escribió la futura celebridad de Hollywood en su cuenta de Instagram, la tarde de este viernes.

Y tras mostrar de esa forma tan reveladora sus atributos, Demi Rose logró despertar la imaginación de algunos de sus seguidores, quienes no han reparado en externarle sus más sinceros pensamientos. "65+23= ?", fue una peculiar suma que indica que el resultado es 88, lo que obedece a los enormes atributos de la británica.

"Potentially lovely" (Potencialmente encantadora), "Harmonious" (Armoniosa), "You're looking good" (Te ves bien), "Ur beautiful" (Eres hermosa), "Your energy is UNMATCHED Demi!!!" (Tu energía es INIGUALABLE Demi!!!), son otros de los más de 1,530 mensajes recibidos; también: "Wow my favorit person" (Wow, mi persona favorita).

Entre tanto, más de 183 mil seguidores ha reaccionado con un corazón rojo, empezando por su fotógrafo de cabecera Danny Desantos.

