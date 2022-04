Demi Rose invita a saborear un coco mientras luce chica retaguardia

En su paso por la Isla de Santa Lucía del Mar Caribe, la modelo Demi Rose antojó a sus fanáticos tras saborear un coco, mientras luce chica retaguardia en uno de sus bikinis más reveladores ¡de espaldas!

Fue el pasado 25 de marzo, que Marjorie lució cuerpazo de espaldas mientras tomaba agua de coco, posando frente a un muro decorado con flores de colores muy llamativos, no sin antes presumir una vez su redondeada retaguardia.

Y es que, luego de lucir tan provocativa el pasado mes del amor y la amistad, Demi Rose se lanzó a adornar el Caribe Americano y estuvo por unos días protagonizando las postales más infartantes de la temporada en ese clima tropical.

Lee también: Demi Rose desafía las bajas temperaturas; cubre sus encantos sólo con un par de tirantes

Pero esta vez que degustó el coco, la modelo lució un bañador blanco estampado con soles de varios tipos, que la hicieron lucir encantadora.

"Cute right?" (¿Hermoso, verdad?), escribió Demi Rose, junto a su foto y un par de vídeos que compartió la modelo de Reino Unido, dejando ver además un par de pajaritos que se acercaron a ella en el momento en que degustaba el coco.

Lee también: Maribel Guardia muestra bochornoso momento de actriz de Corona de Esperanzas, ríe a carcajadas

Su colega, la modelo chilena Daniella Chávez fue una de las primeras en reaccionar, "So cute babe!" (¡Tan linda nena!) fue su comentario, mientras que alguien más expresó: "It just makes him more defiant" (Solo lo hace más desafiante).

Por otro lado, también modelo Victoria Matos, expresó: "Goddess" (Diosa), "Yessssss, so cute" (Siiii, que linda). Y los halagos siguen: "Always cute" (Siempre linda), "You have a beautiful heart darling" (Tienes un hermoso corazon querida), "Wow wow beatiful forever!!!!!!" (Wow wow hermosa por siempre!!!!!!).

Con su publicación tropical, Demi Rose ha logrado conquistar a 530,355 seguidores, incluyendo el de su colega Daniella Chávez, mientras se leen un total de 4,059 comentarios al momento.

Síguenos en