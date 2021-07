Demi Rose intenta cubrir encantos con un par de tiras, le quedan chicas

En sus múltiples intentos por cubrir el par de encantos que son como su carta de presentación, y por otro lado, seguir cautivando a sus millones de fanáticos, la modelo Demi Rose se queda corta en su objetivo, pues al parecer no hay tiras que le alcancen.

Así lo demostró en una de las postales compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram que también circulan en algunas fanpages (página de fans) de la modelo británica, quien a sus 26 años ha logrado conquistar al mundo de las redes sociales y sus usuarios con sus postales más atrevidas y cautivadoras.

Con un escenario natural detrás de Demi Rose que obedece a unas montañas cubiertas de nieve, en algún lugar del mundo, la celebridad de las redes sociales resaltó su belleza con un par de jeans en tono rojo encendido de peto alto que acompañó sólo de unos tirantes a rayas, con los que literalmente quiso cubrir sus encantos.

Lee también: Marjorie de Sousa resalta sus glúteos con entallada prenda, se convierte en la favorita

"l'art subtil de ne pas se soucier", escribió en Francés, la top model, lo que traducido al Español significa: "El sutil arte de no preocuparse", mientras lució cada centímetro de su piel sin imperfección alguna.

Esto, a la par de estar recibiendo el sol en su cara y espectacular torso, que sin lugar a dudas, es uno de los más codiciados de las famosas que presumen su anatomía a través de la web y las redes sociales; pues no por nada, Demi Rose se la posicionado como una de las más seguidas.

Lee también: Demi Rose emociona contoneando sus pronunciadas curvas en sexy bañador

Claro que el par de postales tomadas durante el todavía invierno 2020, han generado los comentarios más intensos por parte de sus fanáticos de todo el mundo, quienes coinciden con que los atributos de la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, simplemente los hacen sudar.

"There is so hot no need to put everything", (Hay tanto calor que no hay necesidad de poner todo), "Nice big boobs" (Bonitas t**as grandes), "I love ur boobs" (Amo tus t**as", "Spring suspension is the best" (La suspensión de resorte es la mejor).

Alguien más escribió: "North Pol", haciendo referencia a que la top model podría estar pasando unos días en esa parte del mundo, mientras hubo quien la llamara "Mamacita". Al momento, Demi Rose ha logrado conquistar a 989,084 seguidores y se leen más de 9,200 mensajes.

Síguenos en