Demi Rose impacta con bañador color piel de arriesgado escote

Además de ser representante de la firma de ropa para mujeres Pretty Little Thing, la modelo Demi Rose, impactó a sus seguidores con un bañador color piel de arriesgado escote mientras posaba como nunca con el Mediterráneo de fondo.

Con un paisaje de ensueño y un clima cálido de verano, fue que la británica volvió a conquistar los corazones de sus más de 17.4 millones de fanáticos, luego de publicar un cuarteto de postales y las sensuales poses que la caracterizan.

Esta vez, la reconocida marca Christian Dior, se vio engalanada por Demi Rose, quien modeló magistralmente un bañador en color piel en combinación con la elegancia y sofisticación que da el color negro a cualquier prenda; que no fue la excepción.

El sutil maquillaje en tonos bronce que aterriza en unos labios rojo carmín y el peinado de media coleta que cae sobre sus hombros y espalda, ha dado tal protagonismo a la celebridad, que ha brillado con tal claridad.

Mostrando una vez más sus encantos y enormes atributos, fue como Demi Rose logró conquistar una vez más a sus seguidores que además la llenaron de halagos y fogosos comentarios; pues desde cualquier parte del mundo, la londinense se hace merecedora a sorprendentes e inesperados mensajes.

"Looks so much sexy" (se ve muy sexy), "So pretty" (Que bonita), "Tree hundred and seventy-one" (371), dijo un fan, explicando que se refiere al número de vídeos sexys que ha visto de Demi Rose; "Why i haven't forms like yours?" (¿Por qué no tengo formularios como el tuyo?) o "You’re too perfect" (Eres perfecta), se lee entre los 6,222 comentarios que se enlistan luego de dicha publicación.

"J’adior Capri" más un corazón negro y "Il Riccio Anacapri" como ubicación en un elegante restaurante de la costa suroeste de Italia, son las referencias de la sensual publicación de Demi Rose del pasado martes 31 de agosto en su cuenta oficial de Instagram.

Al momento, Demi Rose ha logrado llenar la vista de quienes se han echado un taco de ojo con su presencia en Instagram y ha ganado 671.129 corazones rojos.

