Demi Rose hipnotiza con su belleza en una noche de chicas en Ibiza

Junto a un séquito de amigas se lució la modelo Demi Rose, hipnotizando con su belleza en un noche de chicas desde Ibiza, España. El momento fue compartido en sus historias de Instagram y deja ver que fue una noche muy divertida.

Con la elegancia y sencillez que la caracterizan, Demi Rose posó junto a sus amigas en varias postales, pero sólo una fue la elegida para compartirla en su perfil de Instagram; en ésta y un vídeo compartido, se puede ver que no necesitaron de la compañía de los galanes para pasarla bien.

Se ve que la reunión de las chicas fue en una casa y no parece ser la de la británica, pero lo que sí es un hecho es que hubo sólo chicas, es decir, ¡sólo artículos para caballero!, como se diría en el mundo de las tiendas departamentales.

Además de Demi Rose, aparecen tres chicas más que están pendientes de salir espectaculares en la selfie que tomaron viéndose en un espejo. La británica de 27 años, vistió de rosado pastel un vestido de tirantes y acostumbrado escote; haciéndose "chiquita" para salir en la foto y en el cabello usó una tiara del mismo color del vestido.

La chica que tomó la foto y la está abrazando, también trae una pijama de seda en el mismo tono rosado y un top blanco. La tercera, una rubia despampanante, sólo posó con un mini short amarillo y un top negro y la última usó una pijama en tono café chocolate de shortcito y top de tirantes, así como una camisola abierta.

Pero lo cierto es que el cuarteto de chicas se veían felices, liberadas, y por supuesto, derrochando su belleza en dicha postal. La postal compartida por @lottevisser y replicada por Demi Rose a través de sus historias de Instagram, está encabezada por la leyenda "Girls night" que en Español significa "Noche de chicas".

Demi Rose es una británica que, aunque es mundialmente conocida a través de redes sociales, casi nunca muestra su convivencia con sus amigas como lo hizo hace algunas horas, lo que significa que muy poco se conoce sobre la vida privada de la modelo de raíces europeas, nacida en Birmingham, Reino Unido.

No obstante, en esta ocasión se le puede ver feliz al lado de sus mejores amigas en una noche de chicas que fue exclusivamente para convivir entre amigas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!