Demi Rose hace vibrar con vestido de coctel que acentúa sus curvas

Aprovechándose de su descomunal belleza y como una de las mejores modelos que tiene la firma Pretty Little Ting, la británica Demi Rose ha dejado claro de lo que es capaz de reflejar; pues resulta ser una inspiración para quienes buscan tener un cuerpo excepcional. Recientemente hizo vibrar con un espectacular vestido de coctel que sin duda, acentúa sus curvas de forma impresionante.

Fue el pasado viernes que la top model de 26 años, presentó uno de los vestidos más reveladores con inusuales escotes que sólo ella sabe lucir a la perfección. Con un tono cobrizo tornasol, fue que Demi Rose lució sus atributos y acentuó sus curvas tipo reloj de arena en uno de los escenarios más a doc.

Demi Rose se lució desde todos los ángulos y mostró una serie de fotografías en las que se puede ver cada detalle de la espectacular prenda que aunque está diseñado con atrevidos escotes que dejan muy poco a la imaginación e incitan a lo inimaginable, es largo, ideal para una reunión de coctel de día.

Las postales compartidas en su cuenta oficial de Instagram, han causado cierto revuelo entre sus fanáticos que suman más de 17.1 millones de seguidores; y esta vez, Demi Rose explicó el motivo del serial de fotografías:

"I am overjoyed to announce my new Collection with @prettylittlething. Everyone deserves to feel empowered and this collection gives everyone a chance to express that through vibrant elegant pieces so we can all present ourself to the world as our highest selves. This collection is a form of self expression, it’s full of sexy bold pieces to wear with confidence. People will stare. Make it worth their while", se lee en la descripción.

Lo que en Español significa: Estoy encantada de anunciar mi nueva colección con @prettylittlething. Todas merecen sentirse empoderadas y esta colección les brinda a todos la oportunidad de expresar eso a través de piezas vibrantes y elegantes para que todas podamos presentarnos al mundo como nuestro ser más elevado. Esta colección es una forma de autoexpresión, está llena de piezas atrevidas y sexys para usar con confianza. La gente se quedará mirando. Haz que valga la pena.

El tono del vestido combinó con su piel bronceada y su cabellera semi rubia, larga y risada. El maquillaje sutil de tonos marrones, fue otro de los elementos de su look que sin duda ha dejado boquiabiertos a sus 608,960 seguidores que han reaccionado con un corazón rojo; entre ellos, el cantante Lorenzo Méndez. También se leen 5,470 mensajes.

El sol de media tarde hizo lo suyo y dejó ver cada curva pronunciada del cuerpo de Rose, que además reveló que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, no tiene imperfección alguna en su piel. "Happy friday, my love", (Feliz viernes, mi amor), "I am in a good mood today too!! (¡Yo también estoy de buen humor hoy!), "Stunning" (Impresionante), "QUEEN" (REINA), son algunos de los mensajes que ha recibido la británica que denotan desvarío al verla lucir tan espectacular.

