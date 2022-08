Tras su regreso a las publicaciones de Instagram, la modelo británica Demi Rose hace suya la isla de Mykonos en Grecia con foto fuera de serie; y es que, tras perfilarse como una actual diosa del Olimpo, no dejó duda de porqué de su popularidad.

Pues Demi Rose no la pensó dos veces para mostrar sus prominentes curvas en todo su esplendor y luego de lucir parada sobre unas escaleras y recargada en la pared con uno de sus bikinis más diminutos, esta vez, no tuvo piedad de sus seguidores.

Su última publicación de Instagram deja ver que Demi Rose no ocupa un perfil de Only Fans para seducir con su belleza cuerpazo que en resumidas cuentas, deja sin aliento a más de uno y suspirando...

Lee también: Demi Rose aparece como Diosa del Olimpo con arriesgada pose y diminuto bañador

Una máster de la sensualidad

La británica de 27 años, se sentó sobre un escalón y recargó su espalda y brazos sobre los demás, que además, dejaron ver sin censura, sus prominentes caderas, así como sus encantos que sólo cubrió con aplicaciones, olvidándose una vez más del sujetador.

Y con la modestia parte, la top model de raíces europeas, escribió: "Golden hour" (Hora dorada), ya que modeló un diminuto atuendo en el mismo tono que se confunde con su piel y hace ver que ¡no trae nada puesto!

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y una de las primeras en reaccionar a la belleza de su colega fue la chilena Daniella Chávez, quien le escribió un piropo en portugués: "Amaina Babe" (Amaina nena), mientras que Daphne Joy apostó porque es "My golden girl" (Mi chica dorada).

Y los fans no pudieron evitar decirle: "Love you baby" (Te amo baby), "This is I want" (Eso es lo que quiero), "Sensational" (Sensacional), "Goddess" (Diosa), "Masterpiece" (Obra maestra), "Wow, awesome" (Wow increible). Pero su otra colega, la española Ana Paula Sáenz también le dejó una carita con ojos de amor.

Con su postal de este jueves, Demi Rose ha logrado 254,868 reacciones, incluyendo la de la chilena Daniella Chávez, así como arriba de 3,200 comentarios.

Síguenos en