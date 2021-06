Demi Rose hace segunda a Daniella Chávez con ajustados jeans y sujetador amarillo

La modelo británica Demi Rose le hizo segunda a Daniella Chávez; pues posó con ajustados jeans y un revelador sujetador amarillo con estampado de animal print, versión víbora. Claro, que con el atuendo, la británica lució sus exuberantes curvas bajo los rayos del sol.

Pues no es ningún secreto para nadie que Demi Rose es una fanática de lucir su figura de reloj de arena con los más diminutos o escotados atuendos. Incluso la ropa ajustada deja ver su increíble y delineada silueta que se enorgullece de mostrar.

El momento fue compartido a través de una de las tantas fanpages (páginas de fans) que la británica tiene en su honor en la plataforma de Instagram. Fue con un par de fotografías, que Demi Rose logró enamorar a propios y extraños aunque el par de postales no hayan sido compartidas por ella misma.

Lee también: En leggins y blusa cortita, Marjorie de Sousa quiere ser un poquito tuya

En las instantáneas, se puede ver claramente a Demi Rose, luciendo un micro bikini amarillo estampado de animal print en versión víbora; no obstante, esta vez, la británica de 25 años no enseñó tanto como la propia chilena Daniella Chávez, quien no escatima para compartir sus postales en las que aparece casi como Dios la trajo al mundo.

Pues Demi utilizó unos ajustados jeans deslavados con algunas caritas amarillas o happy faces estampadas de forma salteada en la ajustada prenda, que incluso, no abotonó ni cerró completamente con tal de lucir su plano abdomen y un poco de su mini bikini.

Y luego de lucir ese escotado bra y jalarlo hacia adelante en señal de toda sensualidad, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, mostró una segunda postal en la que se le ve luciendo su redondeada retaguardia enfundada en los jeans de mezclilla.

Lee también: En modo relax, Demi Rose luce su personalidad con sólo una camisa

Esta vez, Demi lució su cabello largo con un par de trenzas que permitieron ver su silueta en su totalidad y un maquillaje un poco más cargado que iluminó su rostro aún más con el sol de primavera, motivo por el cual, la británica se llevó algunos comentarios.

"Very nice, thick indeed" (Muy bonita, potente, de hecho), "Eres mi amor", algunos corazones rojos y llamaradas de fuego, son los mensajes que Demi ha generado. El paisaje ideal para lograr ese par de de fotografías, fue una selva tropical que parece ser Ibiza, España -el lugar donde la británica vive-.