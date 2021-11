Demi Rose hace notar sus atributos con un colección de ceñidos outfits

La modelo Demi Rose está pisando fuerte y dejando huella en su paso por territorio estadounidense, luego de las fogosas postales que ha publicado desde hace algunas semanas en su perfil de Instagram y reciente compartió una colección en la que hace notar sus atributos en ceñidos outfits.

Sí, como tatuados a la piel, es que le gusta lucir a Demi Rose los atuendos más sofisticados e inusuales, pues la ropa de la firma Pretty Little Thing que la británica modela es más para lucir cuerpazo, que para utilizarlos en un día común de cualquier mujer que elija adquirir prendas de dicha colección.

A través de su su perfil personal de Instagram, Demi Rose enamoró una vez más con los atuendos más entallados y algunos que no dejan mucho a la imaginación como un outfit de blusa y pantalón de encaje stretch que utilizó sin underwear (ropa interior).

Mismo que aparece en el cuarteto de postales que Demi Rose compartió el pasado miércoles 17 de noviembre, acompañado de un vestido azul boleado de tonos cafés verdosos, simulando un estampado muy sicodélico.

"@prettylittlething" escribió la británica de 26 años desde Los Ángeles, California, donde también figuró con un tercer outfit en tonos azul, marrón de bikini y una ajustada minifalda de licra cuyo bikini se asomó arriba de la mini.

Y por último, la top model de raíces europeas, lució su figura con cuarto outfit de blusa ombliguera de manga larga que apenas alcanzó para cubrir sus encantos y otra minifalda con jareta en medio por si todavía quiere reducir aún más la falda.

Y como es de esperarse, la británica ha recibido alrededor de 308 mil corazones rojos y arriba de 2,750 comentarios luego de su publicación, entre los que se leen como: "Awesome pic" (Impresionante foto), "Cute braids" (Lindas trenzas), "Good night beautiful" (Buenas noches hermosa) o un simple "Gorgeous" (Preciosa).

Otros más cuestionan su belleza: "Why are you so gorgeous? Tell me why!" (¿Por qué eres tan hermosa? ¡Dime por qué!), "You are such a beautiful woman Demi" (Eres una mujer tan hermosa Demi) o la clásica frase que denota amor: "XOXO XXXX love you" (Te amo).

