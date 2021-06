Demi Rose hace desvariar con sus atributos; invita a su Only Fans

Como muchas famosas celebridades o influencers de las redes sociales lo lo hacen, la modelo Demi Rose utilizó sus exuberantes atributos para invitar y convencer a sus millones se seguidores y otros usuarios que se unan a su página privada Only Fans; por lo que hace desvariar...

Luego de publicar la imagen en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la británica la compartió también a través de su perfil personal, dejando a más de un@ boquiabierta y con el ojo cuadrado; y es que, luego de msotrar sus grandes encantos frente a la cámara de su celular, casi se podría apostar que cualquiera se podría tener un tipo de asfixia ¡sólo de verla!

Pero finalmente la postal es virtual y además, es un hecho que a Demi Rose no le importa lo que piensen mal de ella; pues lo único que quiere es seguir sumando adscritos a su cuenta privada de la web, así como brindarles sus mejores fotos, vídeos o hasta transmisiones en vivo.

"Hi loves! I have been working on my hottest content ever for you all. Check out my website in my bio under Exclusive Content to subscribe" (¡Hola amores! He estado trabajando en mi contenido más candente para todos ustedes. Visite mi sitio web en mi biografía en Contenido exclusivo para suscribirse), esribió Demi en su útlima publicación de Instagram.

Por lo que infinidad de los más de 16.8 millones de seguidores de la británica, han reaccionado a la publicación y sobre todo a la instantánea... Su fotógrafo de cabecera Danny Desantos así como otras 276,507 personas, han reaccionado a la encantadora postal de Demi con su obligado corazón rojo.

"Happiness" (Felicidad), se lee como primer comentario que salta a la vista; también: "Imagination", "Great", "Nice one", "I've been waiting all day for your post" (He estado esperando todo el día tu publicación), "Show, is what we wanna see" (Enseña, es lo que queremos ver), "Are still going to imagine?" (¿Todavía vas a imaginar?), son algunos de los comentarios que la británica ha recibido luego de publicar su último post.

Hubo alguien más que se refirió meramente a sus encantos: "They just keep getting bigger" ('Ellas' solo siguen creciendo), y se pueden seguir leyendo un total de 2,747 mensajes en la caja de comentarios, en los que se leerán piropos y muchos han desvariado al ver los exuberantes atributos de Demi Rose.

