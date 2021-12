Demi Rose desconcierta de posando de espaldas en el desierto

Luego de dejar a América a miles de kilómetros atrás, tal parece ser que la modelo Demi Rose hizo una buena colección de fotos que se tomó desde paisajes mexicanos (del caribe) y otras más en los lugares más solitarios de California, en Estados Unidos y la británica mostró una con la que literalmente desconcertó posando de espaldas en el desierto de Joshua Tree, California.

El pasado jueves 9 de diciembre, Demi Rose hizo una especie de #TBT al recordar su estancia en dicho lugar, a donde viajó y modeló para la cámara de su equipo de producción para seguir consintiendo a sus más de 18.8 millones de seguidores con las postales más encantadoras y por las que sigue ganando terreno, como una de las celebridades más vistas de redes sociales.

Est vez, la londinense posó de espaldas y medio cubrió su figura de reloj de arena con una manta color beige traslúcida que a decir verdad, deja ver mucho y casi no deja nada a la imaginación.

Y es que, con el sol bañando su espalda, todo parece indicar que la británica hizo de las suyas de nuevo y optó por no vestir prenda alguna; pues sólo basta entrar a su cuenta de Instagram, para hacer zoom a la postal y confirmar lo dicho.

"The earth is what we all have in common" (La tierra es lo que todos tenemos en común), escribió Demi Rose en la descripción de su postal, dejando ver que efectivamente, el planeta Tierra es el lugar que todos los seres humanos tenemos en común, pero que muy pocos pueden encontrarse la modelo en algún lugar del mundo; no por nada, más de uno ha externado mediante las publicaciones de su cuenta de Instagram, su deseo por conocerla.

"Love, love, love" (Amor, amor, amor) fue uno de los comentarios que se ganó la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido. Así mismo, "So nice" (Qué bonita), "Totally in love with the photography" (Totalmente enamorado de la fotografía) son algunos de los comentarios a los que Demi se ha hecho merecedora.

Pero también se leen otros como: "You're so beautiful" (Qué hermosa eres), "Hembra Deliciosa", "Sexy Lady" (Mujer Sexy), "She is a goddess" (Ella es una diosa), "Absolutely stunning" (Absolutamente impresionante) o "Damnn this is out of the world" (¡Demonios!, está fuera de serie).

Pues al momento, Demi Rose ha logrado cautivar a 358,933 seguidores en entre todos los mensajes, se pueden leer un total de 2,971.

