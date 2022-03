Demi Rose hace de las suyas; sorprende con vista única al océano

Durante su reciente visita a la Isla de Santa Lucía ubicada en medio del Mar Caribe, la modelo Demi Rose hace de las suyas y engalana con especial vista al océano con tremenda pose y casi con su anatomía sin dejar nada a la imaginación.

Se trata de una sugerente postal con la que Demi Rose estaría regalando o seduciendo a las aguas del Mar Caribe, tras posar con sus piernas separadas y con una diminuta prenda color naranja que hace juego con el sujetador del bikini que la británica luce.

Fue el pasado martes que la modelo británica compartió una fotografía en la que se le ve posando recostada en unas rocas justo en el mar, mientras "da lo mejor de sí" al océano y con el sol de frente, motivo por el cual, la top model ha arrancado varios suspiros de sus seguidores.

Luciendo cuerpazo con ese bikini naranja, Demi Rose lució una vez más sus delineadas curvas y su cabellera rubia, cayendo sobre las rocas que componen el paisaje natural de la Isla de Santa Lucía, al oeste de México y norte de Venezuela.

Y por si hubiera alguna duda sobre cuál es el verdadero motivo de Demi Rose de posar de esa forma tan sugestiva, ella lo indicó en su propia descripción: "The art of seduction" (El arte de la seducción)... ¡así es!, su objetivo es el de seducir a las aguas del Mar Caribe y uno que otro espectador bañista que ande en el mar.

Por tanto, ya hay quien le ha hecho una especial solicitud a Demi Rose: "Take photo from the opposite side" (Tomar foto desde el lado opuesto) -mismo comentario que tiene ya 121 corazones rojos-, lo que indica que más de un@ desea lo mismo.

También se lee: "Love" (Amor), "You’re just laying in a rock" (Solo estás recostada en una roca) -comentario que haría referencia a que no hay por qué asombrarse, si sólo es una pose cualquiera. Y entre tantas llamaradas de fuego, se lee "Amazing Babe" (Increíble Bebé).

Un total de 463,425 seguidores han dejado un corazón rojo en el post de Demi Rose y se pueden leer no menos de 4,500 comentarios.

