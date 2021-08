Demi Rose exhibe sus prominentes curvas de frente y con micro bikini fluorescente

En plena mitad de semana, la modelo Demi Rose exhibió sus prominentes curvas tras "vestir" un micro bikini color rosa fluorescente con el que dejó muy poco a la imaginación. Y es que posiblemente la británica aprovechó el sol del cálido verano que se vive en la mayor parte del planeta Tierra.

Pero fue en Ibiza, España, que la top model reconocida en todo el mundo por mostrar sus exuberantes atributos, con diminutas y transparentes prendas, posó en una tercia de postales enseñando gran parte de su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la británica de 26 años, que actualmente disfruta una temperatura entre 20 y 30° centígrados, aprovechó el clima para lucirse bajo el sol y el pasado miércoles publicó fotografías ¡de infarto!

Tras posar encima de un material inflable de cubierta de piel bajo el rayo del sol, Demi Rose demostró una vez más de lo que es capaz de lograr con un poco de imaginación, casi sin ropa y su característica sensualidad.

"Sun’s out…" (Ha salido el sol...), escribió la celebridad de las redes sociales, mientas utilizó un diminuto traje de baño que más bien parece un atrevido bikini por lo delicado y exquisito de la prenda que apenas si cubre sus atributos.

Por ello, Demi Rose ha recibido los halagos más fogosos por parte de sus fans seguidores en Instagram, que ascienden a más de 17.3 millones. Entre estos se lee: "Lindo, lindo, lindo", "Love this" (Lo amo), "Gorgeous" (Preciosa).

Por otro lado, los caballeros afirman: "Looks good to me" (Me parece bien), "Fabulous perfect, gorgeous body" (Fabuloso cuerpo perfecto y hermoso). Alguien más hizo una atrevida solicitud: "Buns out" (Bubis fuera), "Looking good girl" (Linda chica).

Y tras posar en tres instantáneas desde diferentes ángulos, con los que sin duda alguna, Demi Rose ha llegado a lo más profundo de los deseos de sus fanáticos, ha logrado conquistar a por lo menos 771,044 seguidores, de los cuales se pueden leer 7,224 mensajes al momento; una de las cifras más elevadas de aceptación de sus postales.

