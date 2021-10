Demi Rose exhibe sus curvas con revelador mini bikini blanco

Aunque es originaria de Birmingham, Reino Unido, la modelo Demi Rose es conocida a nivel mundial gracias a su presencia en las redes sociales, tras exhibir sus prominentes curvas y encantos, como lo hizo desde Tulum, Quintana Roo, durante su reciente estancia en México con revelador mini bikini blanco.

Parecería que Demi Rose está ansiosa porque llegue Halloween, una de las fiestas "gringas" que son ya toda una tradición en la Unión Americana -donde se encuentra ahora-, y es que todo, debido al bikini blanco que utilizó en una de sus recientes publicaciones de su cuenta de Instagram.

Pues Demi Rose luce un top de manga larga que con jareta que se zurce justo en medio del busto y que se puede ajustar tanto como se desee, que más que sexy top, a decir verdad, parece vendaje como el de una clásica momia de Halloween. Aunque la cosa cambia con un complemento perfecto; se trata de un mini bikini color blanco que apenas tapa sus partes íntimas.

Lee también: Demi Rose derrocha serenidad tras posar con atrevida pose

Un par de postales con dos poses diferentes fueron suficientes para que la británica de 26 años, cautivara de nuevo a sus más de 18.3 millones de seguidores en su perfil personal de la red de la camarita. Y es que, Demi lució tan sensual como siempre y presumiendo una piel de bronceado perfecto y exquisita figura.

Con una selfie que deja ver más que cuerpazo (sin captar su rostro) y otra postal más en la que aparece acostada de perfil y posando a la cámara evadiendo su mirada, Demi Rose ha vuelto a desatar corazones rojos. y miles de comentarios que denotan admiración.

Lee también: De sutil escote y mirada coqueta, Demi Rose luce encantadora

"Soft @prettylittlething" (Suave @prettylittlething), escribió Demi Rose mientas dedicaba una vez más las postales a la firma de la que es embajadora a nivel mundial, Pretty Little Thing, para la que la británica trabaja modelando desde hace algunos años.

No por nada, se ha ganado los piropos más atrevidos por parte de sus seguidores quienes no reparan en demostrar su admiración a través de comentarios y reacciones a través de cada publicación en sus redes sociales. "This is so angelic girl, you’ve been blessing our feeds!!!" (¡Ésta es una chica tan angelical, has estado bendiciendo nuestros alimentos!), es uno de los mensajes que recibió Demi el pasado 4 de octubre.

Arriba de 401,130 corazones rojos y un total de 3,362 son los mensajes que la top model ha recibido tras tremendas postales.

Síguenos en