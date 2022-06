Demi Rose estremece tras aparecer a medio vestir y rodeada de rosas rojas

En pleno verano en el Mediterráneo, la modelo Demi Rose hizo estremecer a sus fans, tras aparecer a medio vestir y rodeada de rosas rojas; pues la británica volvió a hacer de las suyas logrando cautivar a más de un fanático.

La británica de 27 años, se rodeó de rosas rojas y se envolvió en una sábana de seda que dejó caer sobre su cuerpo, dejando muy poco a la imaginación. Decenas de rosas rojas y blancas fueron las que la acompañaron en su aventura digital esta vez.

Y es que ¡no se puede ser más romántica! pues Demi Rose posó dentro de un corazón formado por cientos de rosas de pétalos aterciopelados, que sin duda alguna, adornaron su figura e innegable belleza.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Sutil entre rosas rojas

Demi Rose, la modelo más vista en redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram, y tras aparecer medio vestida y con el cabello recogido con un chongo, par compartir un par de fotos que ya le han dado la vuelta al mundo y por las que la británica ha recibido infinidad de piropos.

Pues siguiendo la misma línea de cuando posó sólo con unos pétalos de rosas sobre su exquisita figura, en febrero de 2021 para celebrar a Cupido, la top model de raíces europeas, le adjudicó una idioma "floral", al lenguaje del amor y escribió: "How do you say I love you in rose?" (¿Cómo se dice te amo en rosa?).

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"Looking gorgeous my love" (Luciendo preciosa mi amor), "Love your outfit" (Amo tu outfit) -que no es más que una sábana de seda-, "So beautiful" (Que hermosa), "Demi Rose is the subject matter expert here" (Demi Rose es la experta en la materia aquí), son algunos de los mensajes de sus seguidores que sin duda alguna siguen admirando la forma de lucirse ante la cámara.

Pese a que sus fotos fueron publicadas en su perfil de Instagram, se han limitado el número de reacciones y comentarios que normalmente no bajan de 100 mil. No obstante, Demi Rose es una de las celebridades de redes sociales que en muy poco tiempo, ha ganado más de 6.5 millones de seguidores tras se objeto de titulares de diversos medios de comunicación a nivel mundial.

Las rosas rojas son unas de las flores favoritas de la top model de raíces europeas; sin embargo, es común verla posando desde un jacuzzi o tina de baño rodeada de pétalos de otra clase de flores.

Síguenos en