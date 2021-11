Demi Rose estremece con ceñido vestido rojo carmín, ¡una diosa de la belleza!

Tal parece ser que ¡el color rojo es su pasión!, y así lo ha demostrado la modelo Demi Rose luego de aparecer derrochando glamour con un par de postales en una de sus visitadas redes sociales. Pues tras mostrarse como una clásica "Reina de Corazones" para celebrar la noche de Halloween, ahora la británica ha vuelto a estremecer a sus seguidores con un ceñido vestido color rojo carmín, con el que sin duda, ¡es toda una diosa!

Demi Rose apareció muy glamorosa en su perfil de Instagram tras compartir un par de postales de su última publicación en la que luce a la perfección un ceñido vestido color rojo carmín que acompañó con un bolso de mano de forma de rosa roja.

La estrella de las redes sociales y una de las modelos más vistas de Europa en la web, no tuvo reparo en mostrar de nuevo su intensa figura de reloj de arena; pues la top model de 26 años demostró que para ella no hay imposibles y tras lucir cuerpazo de infarto en su perfil de Instagram, Demi deslumbró tras su estancia en California.

Fue al exterior del The Beverly Hills Hotel, donde lleva hospedada desde hace más de una semana, luego de abandonar territorio mexicano tras visitar las playas del caribe nacional, que Demi Rose, volvió a conquistar a sus ya 18.4 millones de seguidores en Instagram.

Dejando la modestia de lado, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, sólo escribió en la descripción de su reciente publicación: "Miss Rose" (Señorita Rose); frase concreta que al mismo tiempo da mucho de qué hablar, pues para nadie es un secreto que la amante de los temas astrológicos, es fanática de exhibir su fantástica figura en sus cuentas de la web.

Faye Browne, a quien siempre etiqueta Demi en sus publicaciones, expresó: "Beverly Hills Beauty" (Belleza de Beverly Hills), mientras los obligados piropos y cumplidos no se hicieron esperar: "Love this from you". Alguien más apostó por: "DEMI !!!! Red is your colour!!! Want every dress you wear" (DEMI !!!! ¡¡¡El rojo es tu color !!! quiero cada vestido que usas), al mismo tiempo que desea tener cada uno de sus outfits.

"Goddess Demi" (Diosa Demi), "You look gorgeous in that red dress" (Te ves hermosa con ese vestido rojo), "Looks stunning" (Luces impresionante), "Beautiful" (Hermosa", son otros de los más de 1,250 comentarios que ha logrado la británica tras su publicación.

Demi Rose también ha logrado derretir corazones, pues al momento, se puede ver la reacción de por lo menos 142 mil seguidores, tras verla tan intensa, como una verdadera diosa vestida de color rojo carmín.

