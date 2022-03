Demi Rose envía una postal a sus fans desde el Caribe, sin nada que le estorbe

En su paso por territorios americanos para esperar la primavera este 2022, la modelo Demi Rose adornó la Isla de Santa Lucía con sus fotografías más atrevidas y sólo por no dejar, muy amablemente, envió una postal a sus fans desde el Caribe, sin nada que le estorbara y ¡boca abajo!

Y es que, dentro de sus aventuras en la isla americana, Demi Rose no perdió la oportunidad de posar en varias ocasiones como Dios la trajo al mundo, justo como lo hizo el otoño pasado en las playas de Quintana Roo, México; sí, en el Caribe Mexicano.

Pero esta vez, Demi Rose posó boca abajo, y sin nada que le estorbara, pero eso sí, cubriéndose el rostro con un elegante sombrero de ala ancha. Su mirada cautivadora y su pose más sensual, complementaron dicha postal enviada con dedicatoria a todos sus fans del mundo entero.

Lee también: ¡De peluche! y en micro falda, Demi Rose celebra sus 27 años por los aires

La británica de 27 años recién cumplidos, maravilló de nuevo a sus casi 20 millones de seguidores, tras posar estratégicamente y pudiendo ser vista desde todos sus ángulos; pues la oriunda de Birmingham, Reino Unido posó sin nada de nada.

Y para hacer aún más atractiva la postal, escribió: "I’ll send you a postcard" (te mando una postal); por lo que sus seguidores no dejaron de comentar dicho regalo.

Lee también: El jumpsuit rojo que hace ver a Maribel Guardia como toda una reina a su 62

Aunque hay quien piensa que esa foto no es natural: "It literally looks like she was edited into this pic" (Literalmente parece que fue editada en esta foto); a otros más, les salió el lado religioso al exclamar: "Lord!!!" (¡¡¡Señor!!!), y otros más se siguen sorprendiendo de la impactante belleza de la modelo: "Uff... Mesmerizing Hotness" (Uff... Picor fascinante) mientras prenden fuego a la publicación.

"What a view" (Qué vista) o un simple "Woooow", también formaron parte de los casi 7,400 comentarios que se pueden leer, pues no es para menos dicha cantidad de mensajes con tan tremenda fotografía que Demi Rose ha regalado a sus fanáticos.

A la lista de los corazones rojos con los que sus seguidores de Instagram han devuelto literalmente el regalo de Demi Rose, se han unido casi 676 mil admiradores y los halagos siguen con mensajes como "Beautiful, gorgeous, cute, pretty, sweet" (Hermosa, diosa, linda, bonita, dulce).

Síguenos en