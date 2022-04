Demi Rose engancha a sus followers tras lucir sus encantos con outfit de licra

Luego de pasar unos días en los Alpes franceses de la región de Courchevel, Francia, la modelo británica nacida en Birmingham, Reino Unido, Demi Rose, logró enganchar de nueva cuenta a sus followers tras lucir sus encantos con outfit de licra de prestigiada marca de ropa.

Pues la británica de 27 años ha dado la bienvenida a un nuevo fin de semana, en el que al parecer trae bajo la manga muchas sorpresas, empezando por lucir su figura de reloj de arena con la que en múltiples ocasiones ha robado el aliento a más de un@.

Esta vez, fue desde la que parece ser su habitación del hotel en el que se hospeda en Courchevel, Rhone-Alpes, France, donde Demi Rose se dio el lujo de compartir un par de fotos en las que sin duda deja ver sus pronunciadas curvas y sus notables líneas oblicuas.

Pues fue con un outfit de underwear (ropa interior) color blanco de licra, que Demi Rose lució sus encantos delanteros y traseros desde un ángulo perfecto que sin lugar a dudas, deja muy poquito a la imaginación y más bien, demuestra el nivel de mujer que es la top model de raíces europeas.

Y es que, con un ramo de rosas rojas, rosadas, orquídeas color lavanda y hasta un osito de peluche así como unas bolsas de la distinguida firma de ropa, la modelo más distinguida de su país, hizo de las suyas desde la habitación del hotel, tras describir su par de instantáneas con un: "J’adore".

Entre rosas y outfit de Christian Dior J’adore

Pues Demi Rose se dio el lujo de acostarse boca abajo, dejando ver su mini cintura y su enorme retaguardia y pronunciadas caderas en la cama y luego posar de frente a la cámara, modelando un top que al parecer no le quedó a la medida de sus atributos.

No obstante, la colega de modelos como Daniella Chávez, ha recogido desde el pasado jueves, un total de 2,381 comentarios, entre los que figuran algunos como: "No words" (Sin palabras), "My a@### Ahhhhhhhhhhhhhh", "So beautiful" (Que hermosa), seguido de una decena de corazones rojos.

También le preguntaron: "Are you married beautiful girl?" (¿Estás casada belleza?), "So beautiful tambembe and callaguaguas" (Tan hermosa tambembe y callaguaguas). Por otro lado, Demi Rose se ha ganado no menos de 309,783 corazones rojos al momento.

