Demi Rose encandila desde la playa; posa de rojo como una linda sirena

La playa es el lugar favorito de Demi Rose, pues ya sea para modelar algún sensacional outfit con los que acostumbra posar, o para lucir sus curvas, normalmente lo hace desde los más paradisíacos lugares de alrededor del mundo y así encandiló con su belleza desde playas mexicanas con un bañador rojo con el que parece una linda sirena.

Su piel apiñonada, hace que cualquier color haga juego con ella, pero el rojo, es uno de los tonos que realzan la belleza de la modelo londinese, quien es considerada por sus seguidores como una estrella de las redes sociales.

Su cuenta oficial de Instagram, es testigo de las infartantes imágenes que Demi Rose suele compartir a menudo. En enero de 2019, fue que la top model posó para el lente de la cámara desde el mar y mostrando una de sus mejores poses.

"Baewatch by @ger.arte" escribió Demi Rose aquel invierno que Demi siempre pasa por alto, pues tal parece ser que para ella no existe el frío, y más bien, se dedica a mostrar cada curva de su cuerpo de pera, por lo que sus más de 16 millones de fanáticos alrededor del mundo, coinciden con que la modelo es una diosa.

Sentada sobre sus piernas, Demi Rose -quien en ese entonces tenía 24 años-, puso al mundo de cabeza con esa infartante imagen en la que posa un particular traje de baño rojo, que más que eso, parece bikini por lo escotado de la prenda, pues la británica no dudó ni un segundo en mostrar su belleza.

El mar, jugando con su piel, con el vaivén de sus olas, Demi Rose disfrutó de un momento tan íntimo que sólo se ven ella y el mar en una de sus playas favoritas como es el puerto de Ibiza, España; sin embargo, esta vez posó desde Tulum, Quintana Roo, México.

El bañador rojo dejó claro que Demi es una de las modelos con mejor cuerpo, por lo que recibió cientos de halagadores comentarios de sus fans de alrededor del mundo; por principio de cuentas a sus seguidores les agrada verla luciendo prendas de color rojo.

"Lady in Red" (Dama de Rojo), "Yes Baby; Baewatch", (Sí, bebe; Beawatch), Red Hot (Al rojo vivo), son algunos de los comentarios que se leen, pero hubo alguien que recordó a Pammela Anderson con el bañador rojo de Demi Rose, quie le preguntó: "Are you the lifeguard?" (¿Eres salvavidas?).

"La mujer de mis sueños!", "Eu não sou o Rambo. Mas vamos até vencer. Éla é linda" (No soy Rambo. Pero incluso ganaremos. Ella es hermosa). "Bella mujer" o "Pool full of liquor" (Piscina llena de licor), son algunos otros sugerentes mensajes que la británica ha recibido en su publicación.

Al momento, la intensa postal de la modelo, ha logrado 445,639 corazones rojos y 3,084 comentarios.