Demi Rose, en modo enamorada con vestido traslúcido ¡de peluche!

Este mes de febrero el que se celebra el amor y la amistad, la modelo Demi Rose no ha tenido reparo en posar como la diosa del amor en forma de cupido o muy enamorada, como posó en las últimas horas con vestido traslúcido ¡de peluche!

Y es que desde antes de la llegada de San Valentín este 2022, la británica ya se preparaba para hacer el regalo virtual que siempre acostumbra hacer a sus fanáticos de todo el mundo; pues fue con ese mismo ajuar, que Demi Rose, dejaba ver un poco a través de sus historias de Instagram.

Fue el pasado martes 15 de febrero que pasado el Día de San Valentín, la británica seguía enamorando y más enamorada que nunca, desde la habitación de un hotel en Ibiza, España, desde donde derrochó glamour, sensualidad, pero también elegancia.

Lee también: Demi Rose celebra el amor con ajustado bustier rojo entre corazones

De acuerdo a la ubicación del lugar, la celebridad de las redes sociales posó desde el "Romeo's Motel & Diner", apareciendo la modelo de raíces europeas en dos postales en las que no ha dejado mucho a la imaginación.

"In the mood for love" (En modo enamorada) se lee en la pared de la habitación, mientras que en su descripción escribió: "Glamour girl" (Chica glamorosa) tras posar en un par de postales sentada de frente, luciendo un pronunciado escote y casi de espaldas, mostrando su retaguardia entre transparencias y olvidándose del bikini.

Lee también: Demi Rose se viste de cupido, flecha a followers como diosa del amor

"Omg Demi you are so beautiful" (Omg Demi eres tan hermosa), "You certainly are an angel, Demi" (ciertamente eres un ángel, Demi), "Baby", "You have a wonderful personality" (Tienes una personalidad maravillosa), "The best thing in our life is love" (Lo mejor de nuestra vida es el amor), son algunos de los comentarios que ha recibido la británica luego de su publicación alusiva a San Valentín.

Y alguien más le hizo una solicitud a Demi: "Smile for a million dollars" (Sonríe por un millón de dólares), "Omg the beautiful girl I have ever seen my heart had melted" (Omg, la chica hermosa que he visto, mi corazón se había derretido), "Esplendorosa y bella", "Diosa", se lee también entre los más de 3,300 mensajes que ha recibido.

Por otro lado, Demi Rose ha logrado reunir no menos de 386 mil corazones rojos que han latido por la británica.

Síguenos en