Los momentos que la modelo Demi Rose ha regalado a sus fanáticos son bastantes, y sin duda, con cada publicación, invita a soñar lo inevitable y hasta ha logrado emocionar con sus diminutos outfits, como cuando contoneó de un lado a otro, sus pronunciadas curvas con sexy bañador.

El momento fue compartido por una fanpage (página de fans) de la británica, a través de un vídeo en el que luce la que se considera como su figura de reloj de arena que además dejó poco a la imaginación con un sexy bañador en color coral.

Demi Rose es fanática de posar en paisajes naturales de ensueño que además adorna con su exuberante figura vistiendo siempre los diseños más provocativos. Esta vez, la modelo lució un traje de baño de particular diseño que de no ser porque lo unen unas angostas tiras a los costados, podría ser un sexy bikini.

Demi caminó de frente hacia la cámara a la par de "Booty", de Jennifer Lopez feat. Iggy Azalea. El llamativo color de su outfit playero y su tono de piel, hicieron contraste con el escenario natural del mar azul turquesa y el cielo de tono suave.

La fanpage que se dedica a compartir las postales más infartantes de famosas como Demi Rose, sólo solicitó seguir la página para seguir viendo más postales como ésta: "Please follow @sexyreelsgirls for more pix & reels" (Por favor sigue @sexyreelsgirls para más fotos y reels).

Y aunque en esta publicación no hay comentarios visibles, es posible que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, haya sido motivo de recibir a través de su fanpage que siempre la etiquetan, mensajes halagadores y de un tono más intenso.

Pues las emociones que Demi Rose despierta en sus fanáticos podrían ser difícil de explicar al lucir sin piedad su exuberante figura; no por nada en pocos años se ha convertido en una de las celebridades europeas más vistas en redes sociales, con 17 millones de seguidores.

En su perfil oficial su página de Only Fans, la top model se encarga de endulzar la vista y sorprender a su basta audiencia con las instantáneas más fantasiosas.

