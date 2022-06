Desde los paisajes más encantadores que ofrece el puerto de Ibiza, España, la modelo Demi Rose disfruta de la playa entre estilo, glamour y luciendo encantos. Así lo dejó ver recientemente este fin de semana, mientas se hacía compañía de una de sus mejores amigas.

Pues con el sol de frente y disfrutando también de un hermoso atardecer, la británica volvió a hacer de las suyas, encandilando a sus seguidores con su belleza a través de sus historias de Instagram en la que la siguen aproximadamente 20 millones de internautas.

Con un bikini color café chocolate, unas gafas de sol y un sombrero tejido de ala ancha, en tonos beige, café y negro, Demi Rose "tiró" rostro, estilo y mucho glamour, además de regalar una sutil sonrisa al mundo desde sus Instagram Stories.

No obstante, el maquillaje no pudo faltar tras elegir pasar el rato con sus amigos en la playa junto con sus amigos, pues la británica cubrió su rostro de maquillaje en tonos naturales que se emparejó con la perfección de la piel de resto de su exquisita figura.

Y además de todo, Demi Rose compartió este domingo otra de las postales que complementan su estancia en dicho paseo, en la que se le puede ver hincada y luciendo sus atributos como sólo ella sabe hacerlo y puesta para ser captada por el lente de la cámara.

Por supuesto, la británica de 27 años no dejó de sorprender con una pose desde un yate, sin sombrero ni lentes, pero sí luciendo su retaguardia dejando caer su pareo y luciendo sus encantos, con un islote al fondo como escenario en el Mar Mediterráneo.

Por tratarse de un par de historias, no se puede ver el número de likes y comentarios que pudo haber recibido la modelo hasta el momento, aunque seguramente, ya habrá quien le haya enviado sus impresiones a través de sus historias de Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!