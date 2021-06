Demi Rose deslumbra con sus grandes maravillas entre transparencias

Todo parece indicar que la modelo británica Demi Rose se fue de rumba y sin pena alguna deslumbró con sus grandes maravillas entre transparencias; ¡sí!, esta vez, la top model decidió vestir un outfit traslúcido con el que enseñó toda su anatomía.

Durante la tarde del martes, la modelo de 26 años compartió una tercia de postales en las que luce un vestido strapless y transparente con el que dejó casi nada a la imaginación. Demi Rose no necesitó más que un sutil maquillaje en tonos neutros y una cola de caballo risada para lucir espectacular

En su cuenta oficial de Instagram, Demi Rose también incitó a sus fanáticos, a pasar una linda noche, desde un bar de Ibiza, España, su Ibiza Magic Island, pues luego de las postales, la londinense fue concreta:

Lee también: Ana Martin y la tremenda cachetada que le dio a Bárbara Mori

"In the cool of the evening when everything is getting kinda groovy" (En el fresco de la noche cuando todo se pone un poco maravilloso).

Y claro, como es de esperarse miles de sus más de 16.2 millones de fanáticos reaccionaron ante la sensual tercia de postales, pues entre los casi 3 mil comentarios se leen algunos como: "Looks so much hot" (Luces muy caliente) o "Mamiiiii" por parte de su colega Maddison Sunshine Jaizani.

Shirin, Bethany Lily April, Sveta Bilyalova -sus colegas- y el doctor Shane Cooper, sus seguidores, también reaccionaron con algunos emojis como corazones rojos, llamaradas de fuego y señales de agradecimiento hacia la modelo como unos brazos hacia arriba.

Lee también: Demi Rose acerca su personalidad a la cámara y hace enloquecer

La nacida en Birmingham, Reino Unido, también recibió algunos piropos como "Obsessed" (Obsesionada), "Timber", (Madera -comentario que podría referirse a las vetas del vestido de Demi Rose), "Wow what a incredibly breathtaking beautiful Goddess" (¡Guau, qué hermosa diosa increíblemente impresionante!).

Otros usuarios quieren jugar a las adivinanzas por su comentarios inconclusos: "Drinking it all in" (Bebiéndolo todo en...), "You look so good in your dress baby" (Te ves tan bien con tu vestido nena).

Otros más llamaron perfecta a Demi pero alguien dijo que era de lo más común verla posar así. Al momento, la británica ha logrado maravillar a 299, 158 usuarios entre los que destacan Fernanda Castro, la hija de AngélicaRivera y José Alberto Castro -el productor de telenovelas-.