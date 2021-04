Demi Rose deslumbra con enormes encantos y solo con la braguita del bikini

La modelo y empresaria británica, Demi Rose deslumbró a sus más de 16 millones de seguidores de Instagram al compartir unas imágenes en las que presume sus enormes encantos y con solo la braguita del bikini desde las paradisÍacas playas de Tulum; Quintana Roo.

Due durante una visita a México, fue que la exuberante mujer deleitó la pupila de sus fanáticos de las redes sociales al mostrar de que está hecha. De pie y desde el Cenote Dos Ojos fue como Demi Rose se mostró con la braguita del bikini y en topless mientras cubría con sus manos sus enormes encantos.

En otra de las imágenes, la modelo más deseada del mundo aparece de la misma forma, con la braguita del bañador de encaje en color azul y sin sostén, solo que ahora se sentó frente al Cenote mientras fija su mirada a la cámara.Como era de esperarse el post se llenó de comentarios halagadores y en poco tiempo alcanzó casi el millón de Me Gusta.

Fue en enero del 2020 cuando la modelo inglesa visitó Tulum; Quintana Roo, sin embargo, un mes más tarde regresó al paradisíaco lugar para continuar con otra sesión de fotos. Tal parece que Demi Rose le agradan los escenarios que se encuentran en México para deleitar la pupila con su labor, ya que constantemente viaja al país.

Actualmente la joven originaria de Birmingham, Reino Unido, es una de las modelos más importantes del mundo y una de las más populares en las redes sociales, plataformas en donde se ha convertido en la favorita de los caballeros y la más envidiada por las mujeres.



Como sabe de lo que es dueña, a Demi Rose no le importan las críticas por mostrarse de lo más atrevida, pues no duda en presumir que goza de un espectacular figura por lo que no duda en explotarla apareciendo desnuda, con atrevidos atuendos y bikinis de infarto con los que deja poco a la imaginación.