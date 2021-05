Demi Rose desea que llegue el verano con encantador outfit playero

La modelo Demi Rose está más deseosa que nunca de que llegue el verano, la que podría ser su época del año favorita, para poner a sudar a sus fanáticos luego de mostrarles sus curvas en los más encantadores bikinis y outfits playeros, como con el que posó recientemente.

Pues hace menos de una hora, la británica dio cuenta de que cuando se quiere, se puede tener un cuerpo de infarto como el que Demi posee. Fue con un par de postales, que hizo alarde al dicho mexicano que enuncia: "El que de amarillo se viste, en su belleza confía".

Aunque a decir verdad, Demi Rose luce perfecta con cualquie ajuar, atuendo, outfit, o lo que se se que se ponga y dicho sea de paso, de cualquier color y cabe señalar, que la londinense de 26 años, luce cualquier color sin escatimar.

Como la modelo de la firma de ropa Pretty Little Thing que es, fue que Demi modeló un outfit playero color amarillo -liso de la parte de abajo y un particular sujetador combinado con blanco y en su último post se lee: "Summer is that you? @prettylittlething" (¿El verano eres tú? @prettylittlething).

"You always Looking Rock" (Siempre buscas rock), "Woooow", "Ivory" (Marfil), "I've been waiting all day for your post" (He estado esperando todo el día tu publicación), "Beautiful" (Hermosa), "Take me" (Tómame), son los primeros halagos y piropos que la londinense ha recibido.

Y es tanto el poder de convocatoria que tiene la también DJ, que su más reciente publicación compartida en menos de una hora, ya ha logrado cautivar a 166,684 seguidores de Instagram y se pueden leer 1,707 comentarios.

La particular prenda, corresponde a un sujetador que parece ser de licra, con un estampado de amarillo y blanco; sin embargo, lo singular de su diseño que tiene un par de tirantes y manga larga surcida, que bien podrían servir para no quemarse los brazos mientras modela en la playa, piscina o en algún otro paisaje donde le gusta posar a la top model nacida en Birmingham, Reino Unido.