Demi Rose desafía las bajas temperaturas; cubre sus encantos sólo con un par de tirantes

En su viaje por el nevado paisaje de los Alpes franceses, la modelo Demi Rose ha desafiado las bajas temperaturas que marca el termómetro y para muestra sólo basta un botón, pues la británica medio cubrió sus encantos con sólo con un par de tirantes que apenas si taparon lo prohibido.

Y es que, aunque no es la primera vez que Demi Rose logra atrapar las miradas de sus seguidores por aparecer casi sin nada de ropa o ninguna prenda puesta, es una de las que más sorpresa ha causado a sus casi 20 millones de seguidores de Instagram.

Con un paisaje de nieve y pinos al fondo, Demi Rose lució un overol color negro que desde arriba de la cintura desprenden un par de tirantes a los costados y que pasan justo por los encantos de la británica de 27 años de edad.

Y de manera estratégica, Demi Rose posó de frente a la cámara luciendo sus atributos delanteros y utilizando un par de orejeras de peluche por aquello del frío que se viven en la región de Courchevel, Rhone-Alpes, Francia, de acuerdo a las últimas publicaciones de Instagram de la británica.

Y además de la ubicación, Demi sólo colgó una tercia de copos de nieve en la descripción de su publicación que indica que el frío es evidente en esa zona de Francia; la melena rubia y ondulada, así como un par de gafas, fueron la cereza del pastel .

Y los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar; la modelo Sawyer Lorts ha dicho: "Cherish the moments" (Aprecia los momentos), mientras Katy Oliver -otra fémina de prominentes curvas- escribió: "Topp picture" (Tu mejor foto).

Y no faltó el: "Omg Demi you are so hot. I adore your curves" (Omg Demi eres tan fogosa. Adoro tus curvas) o "Sweet baby" (Dulce nena) y hasta un "Super post" (Súper publicación). También se lee: "You are absolutely breathtaking" (Eres absolutamente impresionante).

"Beautiful babee" (Hermosa bebé), "Absolutely gorgeous" (Absolutamente preciosa), "So lovely" (Adorable), "Simplemente hermosa" y "Perfecta", son algunos de los 2,532 comentarios, mientras que a la postal de Demi Rose, han reaccionado 361.979 mil seguidores, entre los que figuran el Dr. Luis Gil, cirujano estético de la actriz Gaby Spanic.

