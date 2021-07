Demi Rose desafía a las leyes de la gravedad y presume cinturita

Británica de nacimiento pero internacionalmente conocida, la modelo Demi Rose se aprovechó de su especial belleza y desafió a las leyes de la gravedad, presumiendo cinturita; misma que lució debido a que ¿el short no se le detiene en la cintura?, lo que provocó intensas reacciones de sus fans

Su cuenta oficial de Instagram, es donde Demi Rose comparte cada una de sus infartantes fotografías, en las que se le ve lucir su característica figura de reloj de arena y ésta vez no fue la excepción; pues la británica posó recargada en un pilar, luciendo sus estirado abdomen y su "acortada" cintura.

Fue a través de una postal en la que aparece con un diminuto brasier de bikini en tonos rosado y blanco, así como un short tipo pants con jareta, que Demi Rose volvió a conquistar con su belleza al desafiar a las leyes de la física y la gravedad.

"@boohooMANofficial latest drop boohooMAN x @Dababy" (@boohooMANofficial último lanzamiento boohooMAN x @Dababy), escribió la top model originaria de Birmingham, Reino Unido.

Y claro, los comentrios y reacciones de algunos de sus más de 16.8 millones de seguidores no se han hecho esperar... Algunos se leen: "Wow absolutely beautiful", (¡Wow, absolutamente hermosa!), "Impressive Very usual" (Impresionante Muy habitual).

Por otro lado se llee: "Demi just slaying summer... Her vibes ain’t cooling off" (Demi acaba de matar el verano... Sus vibraciones no se están enfriando), "Oh so beautiful", (Oh tan hermosa), "You are beautiful woman" (Eres hermosa mujer).

Al momento, la británica ha logrado cautivar a 160,304 usuarios de Instagram y se pueden leer alrededor de 1,800 comentarios que de forma impresionante se han generado en dos horas. Y es que, la capacidad de convocatoria que tiene Demi Rose es evidente, luego de mostrar sus curvas, belleza en infartantes postales, es evidente; no por nada se ha convertido en una de las modelos más vistas en todo el mundo.

