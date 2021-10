Demi Rose derrocha serenidad tras enamorar con atrevida pose

Nuevamente la modelo británica Demi Rose ha puesto a sudar a sus fanáticos y seguidores de redes sociales, tras derrochar serenidad enamorando con atrevida pose con la que denota cero preocupación mientras se encuentra pasando unos días en Berberly Hills, California.

Esta vez, Demi Rose posó para la cámara de su celular luciendo un singular traje de baño de singular diseño con diseño de diversos y prolongados escotes en color beige y café chocolate; que aunque pocas veces se ve en una combinación de un bañador, resulta encantador.

Sentada sobre una toalla en una mesa de jardín de piscina, la británica de 26 años posó tan despreocupadamente mientras dejó ver casi cada centímetro de su bronceada piel; y es que tras posar con ojos cerrados evadiendo la realidad, la top model (favorita de muchos) resultó coqueta a los ojos de sus seguidores que ascienden a más de 18.3 millones.

Fue en su cuenta de Instagram, que la nacida en Birmingham, Reino Unido, deslumbró con su pose desde Berberly Hills, California mientas lució el bañador que parece ser de Pretty Little Ting, la firma de ropa para féminas de diferentes edades que dignamente representa en Europa.

"Serenity @prettylittlething" (Serenidad), escribió Demi Rose en su última publicación del pasado sábado el medio día.

"Oh yes" (Oh, ¡sí!), "So cute" (Que linda), "So hot" (Fogosa), son algunos comentarios que ha recibido la británica luego de su despreocupada publicación. Alguien más aseguró: "Impressive post" (Impresionante foto).

Otros más se sorprendieron de la posición con la que Demi Rose posó y una de sus colegas aseguró: "The cutiest) (La más linda)."BELLA FOTO COMPLIMENTI" también se lee entre los 3,344 comentarios generados hasta el momento, así como algunas llamaradas de fuego.

En tanto, Demi ha logrado endulzar la vista este fin de semana a más de 445,355 seguidores, quienes han demostrado la admiración que le tienen a la modelo de 26 años con un corazón rojo.

