Demi Rose derrocha monumental belleza de rojo en paseo por Palm Springs

En su regreso por territorio estadounidense esta primavera, la modelo Demi Rose se olvidó de escatimar y derrochó su monumental belleza con sensual vestido rojo, mientras paseaba por Palm Springs, California, luego de que ha llegado a disfrutar de Coachella Fest. en su edición 2022.

Pues luego de modelar en medio de una avenida de la ciudad californiana, Demi Rose volvió a hacer de las suyas se lució paseando con un vestido largo de tirantes color rojo carmín confeccionado en una tela que parece cuero y enmarcó más su silueta utilizando una cinturilla color negro.

La top model utilizó además un par de botas largas tipo vaqueras del mismo tono del vestido y unos lentes oscuros así como su cabellera súper lacia que recogió con una cola de caballo que lució de lado, así como un bolso también rojo.

De rojo, ¡como toda una diosa!

Demi Rose utilizó su cuenta de Instagram para compartir el cuarteto de imágenes incluidas en su última y más reciente publicación del pasado domingo y por si fuera poco, antojó a sus casi 20 millones de seguidores, o por lo menos, los que se encuentran cerca de donde se encuentra, ya que escribió:

"See you around", lo que en Español significa "Nos vemos por aquí" en el momento en el que se pasea por los lugares más hermosos del lugar. No por nada, la top model de raíces europeas, ha recibido comentarios que dejan ver la admiración de decenas de fans y alguien más ha dicho: "#hot dol" que es algo así como "Muñeca fogosa".

También se leen otros como: "Best post!" (¡La mejor foto!), "Queen!" (¡Reina!), "I'm waiting fоr yоu mу bаby" (Te estaré esperando, bebé), "Gorgeous" (Diosa), "Preciosa", "Cute" (Linda), "Them boots on!" (¡Pónganse las botas!), entre otros 1,580 comentarios más...

Pues con su cuerpazo y derroche de belleza, Demi Rose ha logrado volver a ponerse en juego en redes sociales como una de las famosas que más auge tiene a nivel mundial.

Pues al momento, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, ha reunido más de 177 mil corazones rojos y toda la admiración de sus ya 19.3 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

