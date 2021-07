Demi Rose derrite con su belleza al natural con intenso close up

Tras presumir cuerpazo con un 'body de fuego', la modelo Demi Rose lució más gentil que nunca, al acercarse a la cámara y posar para el lente, de manera natural, mostrando esos encantos que posee. Esta vez, la británica de 26 años posó con un particular outfit verde olivo, con el que derritió a sus fans y hasta le pidieron matrimonio.

Fue con un vestido color verde olivo que Demi se aprovechó de su bello rostro para posar al natural sentada en una banca de madera, mientras se mostraba en su amplio jardín que tiene en su casa de Ibiza, España o Ibiza Magic Island, como ella llama al puerto español.

Pues disfrutar de la naturaleza, es una de las actividades que más le gusta y qué mejor lugar para hacerlo que en su propia casa que además es enorme. Además es uno de los paisajes preferidos en cualquier modalidad para lucir sus atributos.

"Kind eyes @prettylittlething ad", escribió Demi Rose seguido de un corazón blanco; lo que hace referencia a unos ojos amables o mirada gentil, haciendo que muy pocos puedan resistirse a sus encantos tan cerca de la cámara.

Y es que como buena embajadora de Pretty Little Thing -la firma de ropa para la que trabaja-, Demi Rose gusta de lucir más coqueta con cada prenda que modela a sus ya logrados 17 millones de seguidores. No obstante, una vez más se ha vuelto a llevar los mensajes más reveladores.

"What kind sport do you like?" (¿Qué tipo de deporte te gusta?), "The kindest soul" (El alma más amable), "OMG please tell me there are more from this set girl!!!" (Dios mío, por favor dime que hay más de este set, chica!!!), son algunos de los comentarios que ha recibido la británica de 26 años.

Por otro lado, la han llamadao "Cute" (Linda), "You're so yum Baby" (Eres tan rica bebe), "Beautifully Stunning as Always" (Bellamente impresionante como siempre), "Beautiful honey" (Hermosa miel), "Beautiful girl, my love" (Hermosa chica, mi amor).

A un día de haber publicado el par de postales, Demi Rose ha atrapado miradas y ha arrancado suspiros de 325,112 seguidores y al momento, se pueden ver más de 3 mil mensajes de todo tipo, en especial, halagos y piropos.

