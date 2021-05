Demi Rose demuestra que cualquier sujetador es pequeño para cubrir sus encantos

La modelo Demi Rose ha dejado claro que no hay sujetador que valga para cubrir sus encantos, pues recientemente posó con un sostén azul celeste, con el que la británica apenas alcanzó a cubrir su voluptuoso busto y por supuesto, generó miles de reacciones.

"Peace looks good on you... @prettylittlething" (La serenidad te queda bien ... @prettylittlething), escribió Demi Rose al pie de su última publicación del fin de semana pasado, a través de la cual, la londinense de 26 años, demostró que es una de las mujeres más exuberantes de las top models del mundo.

Su cuenta oficial de Instagram es testigo de los diversos momentos en los que la también DJ -quién practica la actividad en sus ratos libres-, ha presumido su felicidad posando en los paisajes naturales más encantadores del mundo o simplemente acostada en la tierra cubriendo estratégicamente sus encantos, lo que ha dicho en varias ocasiones, es su máximo.

Las topmodels más reconocidas a nivel mundial de la ta talla de Demi Rose, también han reaccionado al verla; Alejandra Louise escribió: "Beautiful", mientras que Shirin piensa exactamente lo mismo.

"Wow so perfect" (Wow tan perfecta), también se lee; aunque un fan fue por mucho más sincero con su comentario y fue directo al grano: "Smother my face with your milkers please" (Ahoga mi cara con tus ordeñadores por favor).

"Beauty" (Bella), "Stunning" (Impresionante), "bsolutely stunning" (Absolutamente impresionante), también son otros comentarios que saltan a la vista en la publicación del pasado domingo. Pero hubo alguien que se preocupó por la deshonra de Demi y la cuestionó: "How r u not embarrassed in public?" (¿Cómo no estás avergonzada en público?).

Sin embargo, no parece ser algo que le quite el sueño a la londinense luego de llevar casi toda una vida dedicándose al modelaje y a posicionarse como una de las celebridades de la moda más vistas a nivel mundial a través de sus redes sociales.

Pues hasta el momento, el par de postales les han gustado a 534.900 personas y en la misma publicación se pueden leer al menos 3,400 comentarios.